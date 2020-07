La gente tiene poca fe en el regreso a la escuela: F. Wilkinson

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump comenzó esta semana a exigir que las escuelas abran en el otoño. Esto sigue a su exigencia de la primavera pasada para que la economía reabriera a toda prisa, y al parecer será igualmente ignorado.

Ambas son excelentes metas, por supuesto. Muchos expertos, desde pediatras hasta economistas, enfatizan la importancia de que los estudiantes regresen a clases. Pero mientras la planificación de Trump para tener escuelas seguras consista en un tuit escrito en mayúsculas, es poco probable que el presidente convenza a ciertos importantes electores (directores, maestros, padres) de que tiene en mente lo mejor para ellos.

Solo 12,4% de los directores de escuela dice estar “extremadamente confiado” de la capacidad de su escuela o distrito para “asegurar la salud del personal y los estudiantes” si la escuela abre en otoño, según una encuesta publicada esta semana por la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Secundarias. Otro 22,8% dice sentirse “un poco confiado”.

Imagine la felicidad de padres y maestros al enterarse de que el director de su escuela se siente “un poco confiado” de poder mantener a raya las enfermedades y la muerte. Ahora considere que la mayoría de los directores ni siquiera puede lograr ese tibio respaldo. Más de un tercio de los 1.450 directores que respondieron a la encuesta dijo sentirse “un poco confiado” o “nada confiado”.

Los directores también desconfían de la política en torno al covid-19. “Mi temor es que la gente vea cada medida como una declaración política, y algunos ignoren el consejo de las autoridades de salud con respecto a sus hijos solo para demostrar que tienen la razón”, dijo un encuestado. “No tengo ganas de discutir con aquellos que no toman esto en serio”, señaló otro. Y hay problemas prácticos para los que no hay respuestas reales: “¿Cómo se le dice a un niño de cuatro años que se distancie socialmente?”, preguntó un director.

En California, donde los casos de coronavirus están resurgiendo, las autoridades ahora se están retractando de reabrir las escuelas. “Todos los distritos escolares en este momento necesitan tener planes para continuar la educación a distancia el 100% del tiempo”, dijo esta semana la directora de salud pública de Los Ángeles, Barbara Ferrer.

Los directores y las autoridades de salud no son los únicos que carecen de confianza.

En una encuesta de USA Today/Ipsos realizada en mayo, cuando la perspectiva de la pandemia era más positiva que la de hoy, 87% de los maestros dijo que anticipaban dificultades para imponer el distanciamiento social entre los estudiantes. Un sólido 18% dijo que dejaría de trabajar si su escuela reabriera. Entre los maestros mayores de 55 años, la tasa aumentó a 25%.

Entonces, la mayoría de los directores expresa una limitada confianza en su capacidad para mantener las escuelas seguras, y casi una quinta parte del cuerpo docente dijo en mayo que abandonaría sus trabajos si las escuelas reabrieran.

De acuerdo, y ¿qué ocurre con los padres?

Según una encuesta paralela de USA Today/Ipsos realizada en mayo, 46% de los estadounidenses (47% entre padres con al menos un estudiante en primaria o secundaria) apoya el regreso a la educación presencial antes de que haya una vacuna contra el coronavirus. Si las escuelas vuelven a abrir en otoño, 59% de los padres dijo que es probable que continuaran con el aprendizaje a distancia, como la escuela remota o la educación en el hogar, y 30% dijo que es muy probable que lo hicieran. En una encuesta nacional de padres y abuelos hispanos realizada este mes por Latino Decisions, 53% de los padres o cuidadores hispanos dijo que está considerando no enviar a sus hijos a la escuela o la guardería este otoño, aunque 83% está preocupado de que sus estudiantes se estén atrasando.

La falta de confianza en la reapertura de las escuelas refleja una falta de confianza en el presidente. Sólo 41% de los encuestados en un sondeo realizado el mes pasado por el Centro de Investigación Pew, dijo estar seguro o bastante seguro de que Trump puede manejar el “impacto en la salud pública del brote de coronavirus”.

Seguramente es cierto que millones de padres están desesperados por enviar a sus hijos a la escuela, y muchos maestros y administradores están igualmente desesperados por retomar sus vocaciones y una vida normal. Sin duda, muchos se aferrarán a cualquier cosa que se parezca a un plan coherente de la Casa Blanca. No existe tal plan.

