Kany García anuncia un concierto virtual espectacular con Tommy Torres y Capó

San Juan, 10 jul (EFE).- La cantante puertorriqueña Kany García presenta el sábado en un concierto virtual en vivo su nuevo álbum, "Mesa Para Dos", una alternativa en tiempos de pandemia que anuncia acompañada con escenografía espectacular y que contará con invitados como Tommy Torres y Pedro Capó, entre otros.

La cantautora señaló este viernes en entrevista con Efe que, a pesar de tratarse de un concierto virtual -en directo-, quienes se conecten a las 21.00 hora local de Puerto Rico (01.00 GMT) a través de www.livepassplay.com no saldrán defraudados, ya que ella y su equipo han puesto todo su empeño en este proyecto, que, de momento, es la alternativa hasta que vuelva el directo.

"La gente va darse cuenta del esfuerzo, porque la escenografía es espectacular. Nada de austeridad, el concierto va sorprender", destacó la cantante, que actuará mañana en las instalaciones del Coca Cola Music Hall en San Juan, accesible por medio de Live Pass Play.

Sobre el lugar del concierto, todavía sin estrenar en directo, dijo que se trata de un recinto para entre 7.000 y 8.000 espectadores que en esta ocasión tendrán que seguir a su ídolo, Kany García, desde sus casas.

UN RETO ORGANIZAR UN CONCIERTO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS

García sostuvo que, sin duda, se trata de un reto el organizar un evento de esta categoría de manera virtual, pero que responde a una decisión meditada dadas las circunstancias que nos toca vivir con una pandemia por la COVID-19 que ahora golpea con especial virulencia al continente americano.

Respecto a la reticencia que sus seguidores puedan tener para pagar por un concierto virtual, la cantante explicó que se han puesto precios, según el país, muy asequibles al bolsillo de cualquier persona, ya que oscilarán entre 7 y 10 dólares.

"Además, el concierto podrá seguirse por varias personas por casa", destacó la artista sobre el reto de cambiar la mentalidad de las personas, poco acostumbradas a pagar por lo que llega a través de internet.

"Este concierto es un paso adelante", subrayó, tras apuntar que se supera con ello modelos anteriores de presentaciones sin montajes y solamente con guitarra.

La interprete destacó que este concierto servirá además para poner en marcha la dinámica del equipo que le rodea, compuesto por músicos, productores y asistentes, un grupo humano que también se ha visto afectado por la inactividad del COVID-19.

La artista interpretará durante el concierto en cerca de hora y media 16 canciones, que como reconoció le ha costado escoger dado que el concierto se verá en todo el mundo, por lo que los gustos no son los mismo, ni los temas han calado de igual manera.

"Hay una mirada distinta al repertorio al ser un concierto global", destacó la cantautora, que aseguró sentir el peso de una actuación de estas características en el que no se dirige al público de un país concreto, lo que, por ejemplo, hará más complicado el espacio entre canción y canción que los artistas aprovechan para interactuar con sus seguidores.

PEDRO CAPÓ, TOMMY TORRES Y CARLOS VIVES LA ACOMPAÑAN

La cantante anunció que el concierto contará con la participación -virtual, grabada- de los puertorriqueños Pedro Capó y Tommy Torres, además de los colombianos Carlos Vives y Camilo, y el brasileño Gusttavo Lima.

Estos cantantes se unieron a García en su nuevo álbum "Mesa Para Dos", que salió al mercado el pasado 28 de mayo durante el confinamiento en Puerto Rico y buena parte del mundo a causa de la COVID-19.

"Mesa Para Dos" debutó en la posición número 1 en la lista Current Latin Pop Albums de Billboard a un día de su salida, desde entonces se mantiene entre los diez primeros.

Además, alcanzó la posición número 1 en iTunes en varios países de Latinoamérica.

El sencillo "Lo Que En Ti Veo", sobrepasó más de 3 millones de visualizaciones en YouTube y debutó en el listado Latin Airplay en el Top 40.

García dijo sentirse honrada por el éxito de su último trabajo, nacido en un momento complicado para todos que ha sido valorado por sus seguidores en todo el mundo.

Esas dificultades asegura que le han afectado, como a todo el mundo, y le hacen sentirse "algo desesperada" por la situación de confinamiento, que vuelve, de nuevo, a Miami, donde reside habitualmente.

Mañana, aunque de forma virtual, la cantante vuelve a ponerse ante su público y, aunque reconoce sentirse "rara" por la falta de seguidores en directo, asegura que todo está preparado para que todos pase un buen momento en estos tiempos de incertidumbre.