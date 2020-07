Irak.- La ONU agradece a Irak su compromiso para investigar los crímenes relacionados con las milicias del país

10/05/2020 10 May 2020, Iraq, Baghdad: An Iraqi demonstrator flashes a victory sign during clashes with police following a protest demanding reforms at Jumhuriya bridge, days after a new government was installed, ending a nearly half-year political deadlock. Photo: Ameer Al Mohammedaw/dpa POLITICA INTERNACIONAL Ameer Al Mohammedaw/dpa



Naciones Unidas tiene constancia de al menos 23 de esos asesinatos entre octubre y mayo, entre ellos el del analista Hisham al Hashimi



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha agradecido este viernes a Irak el compromiso manifestado para investigar los crímenes relacionados con las poderosas milicias del país, como los del analista Hisham al Hashimi y otros activistas durante las recientes protestas contra el Gobierno, parte de un patrón de asesinatos selectivos contra los críticos de estos grupos, que ha dejado 23 muertos en los últimos meses.



El asesinato de Al Hashimi, en particular, "pone de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan quienes desafían a las poderosas milicias iraquíes, así como a la impunidad y la corrupción", en palabras de la portavoz de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell.



Al Hashimi, muerto a tiros en Bagdad por hombres no identificados el pasado día 6 de julio, "era un experto en terrorismo y extremismo violento", y "un crítico acérrimo de las milicias que había expresado su apoyo público a las manifestaciones que comenzaron el 1 de octubre de 2019 contra la corrupción y la impunidad del Gobierno", ha descrito Throssell en rueda de prensa desde Ginebra.



Así, la portavoz trasladó el agradecimiento de la ONU al primer ministro de Irak, Mostafá al Kazemi, para llevar ante la justicia a los asesinos del experto cuya muerte, asegura, sigue el patrón de asesinatos selectivos de quienes critican a las milicias o al Gobierno en público.



Concretamente, Naciones Unidas tiene constancia de al menos 23 de esos asesinatos entre el 1 de octubre y el 9 de mayo, a los que hay que añadir otros 13 heridos. Entre las víctimas se encuentran activistas pro Derechos Humanos o líderes comunitarios locales, muchos de los cuales fueron asesinados igual que Al Hashemi: cuando salían de sus casas.



"Contamos con informaciones creíbles de que en casi todos estos incidentes no se ha recibido ni obtenido información que lleve a la identificación o arresto de sus posibles autores, de ahí nuestro agradecimiento al compromiso demostrado por el nuevo Gobierno iraquí", ha indicado la portavoz, antes de recordar las muertes de 490 personas durante las manifestaciones contra el Gobierno, y que también hay que investigar.



Así, Naciones Unidas "hace un llamamiento al Gobierno para garantizar la rendición de cuentas por toda la violencia perpetrada en relación con las manifestaciones y por estos asesinatos selectivos". "Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y las indemnizaciones", ha concluido la portavoz.