09/07/2020 Iñaki Urdangarín se mantiene al margen del posible exilio del Rey Juan Carlos. MADRID, 10 (CHANCE) Una vez recuperada la normalidad tras la crisis sanitaria que ha sacudido nuestro país en los últimos meses, Iñaki Urdangarín ha retomado sus labores de voluntariado en el centro Don Orione. Si la semana pasada lo veíamos por primera vez desde que empezó el confinamiento, en esta ocasión hemos podido preguntarle qué le parecen las últimas informaciones que aseguran que Zarzuela y el Gobierno estarían estudiando la manera de alejar a don Juan Carlos del Rey Felipe VI. Según publican diferentes medios, el emérito se vería obligado a abandonar el Palacio donde ha vivido durante gran parte de su vida rumbo a un exilio forzoso. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Una vez recuperada la normalidad tras la crisis sanitaria que ha sacudido nuestro país en los últimos meses, Iñaki Urdangarín ha retomado sus labores de voluntariado en el centro Don Orione. Si la semana pasada lo veíamos por primera vez desde que empezó el confinamiento, en esta ocasión hemos podido preguntarle qué le parecen las últimas informaciones que aseguran que Zarzuela y el Gobierno estarían estudiando la manera de alejar a don Juan Carlos del Rey Felipe VI. Según publican diferentes medios, el emérito se vería obligado a abandonar el Palacio donde ha vivido durante gran parte de su vida rumbo a un exilio forzoso.



El marido de la Infanta Cristina, al margen completamente de la Familia Real desde que fue condenado por el caso Noos, mantiene su discreción habitual a su llegada al centro Don Orione. Urdangarín opta por el silencio para no confesar qué le parece lo que está sucediendo con su suegro, con el que al parecer no tiene relación hace años. Con la mascarilla reglamentaria, su inseparable bolsa de tela y una vestimenta cómoda y veraniega, el ex duque de Palma guarda silencio sobre el momento más convulso para la familia Borbón.