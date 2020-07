Geoparque de Nicaragua obliga a las autoridades a proteger su ecosistema, según una ONG

Varios turistas abordan una barcaza en el cañón de Somoto durante un tour sobre el río Coco, este lunes en Somoto (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 10 jul (EFE).- La ONG Fundación del Río explicó este viernes que la decisión de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de declarar como geoparque el río Coco, ubicado en el norte de Nicaragua, obliga a las autoridades nicaragüenses a proteger su ecosistema, ya que se encuentra en el área más deforestada de la cuenca.

"La Unesco está reconociendo la importancia del río Coco, pero también está haciendo un llamado al Gobierno a que actúe en la protección y la conservación de esos ecosistemas", dijo a Efe el presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz.

La Unesco basó su decisión en que el río Coco, fronterizo con Honduras, ofrece "un paisaje de colinas y llanuras con pequeños valles. La topografía elevada y quebrada de la zona ofrece miradores y vistas panorámicas de una variedad de fenómenos tectónicos en curso, en un paisaje de humedales, manantiales de montaña y bosques nubosos".

También mencionó que el área declarada, poco más de 100 de los 680 kilómetros de longitud del río Coco, alberga árboles emblemáticos, incluyendo "la Ceiba dorada de 500 años, sagrada para el pueblo maya", además de contar con una "rica historia" desde épocas prehispánicas, expresada en arte rupestre, y en el establecimiento de minas de oro y un destacado templo católico de los siglos XVIII y XIX.

Ruiz señaló que ahora el Gobierno tendrá que conservar la cuenca, en especial a parte alta, "donde están los bosques de pino y todos esos ecosistemas que han sido deteriorados, deforestados, donde hay un decreto de levantamiento de veda al corte de todas las especies de pino".

Por su parte, el Gobierno adelantó que "la designación del Geoparque Río Coco tiene como meta reforzar la relación de la población local a su entorno natural, estimular la creación de empresas locales innovadoras, crear nuevas fuentes de ingresos mediante el geoturismo, y dar lugar a un manejo territorial sostenible de los recursos naturales".

El ambientalista, quien trabaja desde en el exilio luego de acciones gubernamentales contra Fundación del Río, dijo tener dudas de "un Gobierno que no ha dado muestras claras (de proteger el medio ambiente) en 13 años, que no ha mostrado ningún cambio de actitud, y más bien ha fomentado la deforestación".

Diferentes grupos ambientalistas en Nicaragua señalan al Gobierno de no actuar de inmediato ante los incendios forestales, y permitir la degradación de los bosques con empresas forestales.

El geoparque Río Coco, primero en Centroamérica, abarca en su totalidad el Cañón de Somoto, descubierto en 2004, cuya base es atravesada por el caudal, y cuyas paredes alcanzan los 190 metros de alto y llegan a acerca a una distancia de cuatro metros.