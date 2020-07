Fútbol/Segunda.- (Previa) El Cádiz, a un paso de LaLiga Santander casi 15 años después

29/02/2020 Jugadores del Cádiz en un partido contra el Almería de LaLiga SmartBank DEPORTES LALIGA



Un triunfo de los de Cervera ante el Fuenlabrada le devolvería a una categoría en la que no milita desde 2005-06



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El líder Cádiz buscará este sábado (21:45) en el Ramón de Carranza un triunfo contra el Fuenlabrada para sellar su ascenso a LaLiga Santander en la cuadragésima jornada de LaLiga SmartBank, en la que Huesca y Real Zaragoza intentarán retrasar el retorno a la máxima categoría del fútbol nacional del club amarillo casi 15 años después.



Una victoria separa a los pupilos de Álvaro Cervera de culminar un curso en el que se ha mostrado como el equipo más sólido antes y después del parón provocado por la pandemia de la COVID-19, y de recuperar así de forma matemática un hueco en la elite que no ocupan desde la temporada 2005-06.



En el caso de no lograrlo, el líder tendría que esperar a un tropiezo del Zaragoza, tercero a siete puntos del Cádiz tras el empate (1-1) este jueves en Tenerife, en La Romareda frente a un Real Oviedo que trata de escapar de los puestos de descenso a Segunda B.



Por contra, el Huesca se enfrenta al ya descendido Racing en El Sardinero para consolidar su segunda plaza, mientras que el Almería recibe a un Rayo Vallecano ya en 'play-offs' y el Elche tratará de recuperar esa sexta plaza en el último encuentro del programa contra un necesitado Albacete que huye de la zona baja.



--JORNADA 40.



- Sábado 11.



Racing-Huesca 17:00.



Las Palmas-Mirandés 19:30.



Cádiz-Fuenlabrada 21:45.



- Domingo 12.



Deportivo-Extremadura 17:00.



Lugo-Girona 19:30.



Numancia-Ponferradina 19:30.



Zaragoza-Oviedo 21:45.



- Lunes 13.



Almería-Rayo Vallecano 19:30.



Sporting-Málaga 19:30.



Alcorcón-Tenerife 21:45.



Elche-Albacete 21:45.