Fútbol/Primera.- Previa del Real Valladolid CF - FC Barcelona

El Real Valladolid CF recibe este sábado al FC Barcelona en el José Zorrilla (19.30 horas) en la jornada 36 de LaLiga Santander, en un partido que podría conllevar la permanencia matemática para los pucelanos y en el que los blaugranas no pueden hacer otra cosa que ganar si quieren meter presión al líder Real Madrid.



La derrota del Valladolid en Mestalla (2-1) y la victoria del Mallorca hace que los pucelanos no sean, todavía, equipo de LaLiga Santander una temporada más. Eso sí, lo tienen cerca y, una victoria, les podría dar esa alegría si el Mallorca no es capaz de ganar su duelo en casa del Sevilla.



Todo de cara para unos pucelanos que, eso sí, reciben a un hueso duro de roer que debe ganar. Si el Valladolid tiene 7 puntos de margen sobre el descenso, con sólo 9 puntos en juego, el Barça pugna con el Real Madrid por el título y, todo lo que no sea recortar puntos, puede apearles de la lucha.



El Barça ha visitado en 43 ocasiones al Valladolid, con un balance de 12 victorias pucelanas, 10 empates y 21 triunfos del Barça, que es favorito pese a que el juego no fuera demasiado bueno en el escueto triunfo en el derbi (1-0) que envió al RCD Espanyol a Segunda.



La mejora vista en el partido contra el Villarreal, goleada (1-4) que pudo ser aún mayor para los de Quique Setién, no se plasmó en ese derbi catalán y, ahora, los blaugranas visitan un José Zorrilla donde el Valladolid puede poner una trampa defensiva, cerrando huecos a un Barça que sufre ante un equipo bien ordenado y metido atrás.



Además, el de Sergio González es uno de los equipos menos goleados de Laliga, con sólo 39 goles recibidos, muestra de lo complicado que puede ser el partido para un Barça que esperará que Leo Messi tenga su día y que Antoine Griezmann confirme su línea de mejora.



En los pucelanos, Sergi Guardiola y Enes Unal son los máximos goleadores del equipo, con seis goles, y Sergio cuenta con una plantilla que ha demostrado ser capaz de empatar, como hizo en la primera vuelta, ante Real Madrid o Atlético de Madrid. Eso sí, tendrá las bajas de Salissu, Ben Arfa y Míchel.



Por parte blaugrana, Quique Setién recupera a Junior Firpo tras perderse el derbi por unas molestias en la cadera, pero sigue sin tener a su disposición ni a Frenkie de Jong, Samuel Umtiti ni Ousmane Dembélé, y tampoco a un Ansu Fati que fue expulsado con roja directa ante el Espanyol.



Un partido que, para los apostantes de Betfair, parece que tiene color blaugrana. El triunfo del Barça, que se juega LaLiga, se paga a 1,3 euros por euro apostado, el empate se paga a 5 euros mientras que la 'campanada' sería el triunfo del Valladolid, con una cuota de 9,5 euros.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL VALLADOLID CF: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Javi Sánchez, Raúl García; San Emeterio, Alcaraz; Hervías, Óscar Plano, Toni Villa; y Sergi Guardiola.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, Arturo Vidal; Messi; Griezmann y Luis Suárez.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano).



--ESTADIO: Estadio Municipal José Zorrilla.



--HORA: 19.30/Movistar LaLiga.