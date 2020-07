Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - Real Betis

03/02/2019 Álvaro Morata y Andrés Guardado pelean por un balón en el partido entre el Real Betis y el Atlético de Madrid en el Benito Villamarín ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA DEPORTES SEVILLA LALIGA



El Metropolitano busca una victoria de 'Champions'



Un triunfo ante el Betis daría al Atlético la clasificación matemática para la competición continental



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid busca este sábado en el Wanda Metropolitano (22.00 horas/Movistar LaLiga) una victoria que le permita certificar de manera matemática su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones, en un duelo ante un Real Betis que, sin grandes aspiraciones ni urgencias en este final de campeonato, piensa ya en la siguiente temporada con Manuel Pellegrini al mando.



Con 63 puntos, los mismos que el Sevilla, los de Diego Pablo Simeone cuentan con seis de margen sobre el primero de los aspirantes a la 'Champions', el Villarreal, a falta de tres jornadas. Con el particular ganado a los castellonenses -3-1 y 0-0-, un triunfo les daría el billete matemático para la máxima competición continental, en la que precisamente este año tienen una oportunidad magnífica.



Y es que este viernes el cuadro rojiblanco, que en octavos se deshizo del campeón Liverpool, logró evitar a todos los 'cocos' en el sorteo celebrado en Nyon. Ni Real Madrid, ni FC Barcelona, ni Bayern, ni Manchester City, ni Chelsea ni Juventus se cruzarían en su camino hasta la final de Lisboa. El Leipzig, que terminó tercero la Bundesliga y que no podrá contar con su gran estrella Timo Werner, será su rival en cuartos antes de un hipotético duelo ante Atalanta o PSG.



Pero antes, los colchoneros deberán centrarse en mantenerse invictos desde el parón -acumulan 18 de 24 puntos posibles- y ampliar una racha de 13 partidos ligueros sin perder que comenzaron justo después de caer en el derbi madrileño el 1 de febrero (1-0). Ahora, se enfrentan al primero de sus tres 'match-ball': con una victoria ante Betis, Getafe o Real Sociedad, estarán en la próxima 'Champions'.



Para ayudarles, contarán con un Wanda Metropolitano donde han ganado todos sus partidos desde la reanudación del campeonato y en el que han anotado seis goles y recibido solo uno en esos tres encuentros. Allí, los del 'Cholo' no pierden desde que lo hicieran ante el FC Barcelona (0-1) el pasado 1 de diciembre; desde entonces, han enlazado once choques sumando en su feudo -nueve triunfos y dos empates-.



El técnico argentino no podrá contar para el duelo ante los verdiblancos con Vrsaljko, sometido a artroscopia en la rodilla, y se mantiene pendiente de José María Giménez, que acabó tocado ante el Celta; de Joao Félix, con un edema óseo; y de Mario Hermoso, que arrastra molestias. A cambio, recupera tanto a Yannick Carrasco, ya disponible tras sufrir una gastroenteritis, como a Diego Costa, que cumplió sanción en el empate en Balaídos (1-1).



Precisamente, el delantero hispano-brasileño apunta a la titularidad junto a, posiblemente, el reconvertido en goleador Marcos Llorente, ya que Simeone advirtió en el reinicio del campeonato que no podían "desaprovechar" al de Lagarto y a Álvaro Morata "juntos" cuando no se tiene al equipo "preparado para sostener a los dos delanteros".



EL BETIS, PENSANDO EN PELLEGRINI



Mientras, el Real Betis (41) llega a la cita sin más alicientes que terminar LaLiga Santander lo más arriba posible en la tabla. Con Europa inaccesible y la salvación garantizada, ya que le separan nueve puntos del RCD Mallorca -que marca la zona de descenso y ante el que tiene ganado el particular-, solo espera dar continuidad a la sólida victoria ante Osasuna (3-0).



Todo ello en una semana en la que se han resuelto algunas incógnitas sobre el futuro verdiblanco, con el chileno Manuel Pellegrini retornando a la liga española para tomar las riendas del equipo a partir de la próxima campaña. Mientras, Alexis Trujillo, técnico interino tras la destitución de Rubi, tratará de terminar el curso de la mejor manera posible.



Ahora, el cuadro andaluz, que contará con todos sus efectivos, buscará sorprender al Atlético en su campo por primera vez desde 2011. Desde entonces, solo ha ganado uno de 14 partidos ligueros jugados entre ambos, precisamente la pasada temporada en el Benito Villamarín (1-0) con gol de un Sergio Canales que cumplió sanción la jornada pasada y que regresa al equipo.



El Atlético es favorito para llevarse el duelo, según los apostantes de Betfair, ya que el triunfo local se paga a 1,46 euros por euro apostado, mientras que el empate cotiza a 4,2 y la victoria visitante, a 8,0 euros por cada euro invertido.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Koke, Carrasco, Thomas, Saúl; Llorente y Diego Costa.



REAL BETIS: Dani Martín; Emerson, Mandi, Feddal, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Canales, Carvalho; Fekir y Loren.



--ÁRBITRO: González González (C.Castellano-leonés).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 22.00/Movistar LaLiga.