Fútbol/Pichichi.- Benzema, a cuatro goles de Messi en la clasificación del Pichichi

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Leo Messi sigue siendo el 'Pichichi' de LaLiga Santander a pesar de no haber marcado gol en la trigésima quinta jornada, en la que sí anotó un Karim Benzema que consolida su segunda posición y se queda a cuatro goles del delantero argentino.



El '10' culé, que atesora 22 tantos en Liga, se quedó sin marcar en la victoria por la mínima ante el Espanyol, un partido decidido por Luis Suárez. El uruguayo totaliza 15 dianas esta temporada y ya está a solo un gol de la tercera posición de Gerard Moreno. El delantero del Villarreal no pudo marcar esta jornada pese al 1-3 de su equipo en Getafe.



Quién sí marcó fue Benzema, que abrió la cuenta del Real Madrid con un gol de penalti a los 11 minutos de juego. Ante la ausencia de Sergio Ramos, sancionado, el delantero francés no desaprovechó la ocasión y ya alcanza los 18 goles en este curso en el Campeonato Nacional de Liga.



--TABLA DE GOLEADORES.



1. Leo Messi (FC Barcelona) 22 goles.



2. Karim Benzema (Real Madrid) 18.



3. Gerard Moreno (Villarreal) 16.



4. Luis Suárez (FC Barcelona) 15.



5. Raúl García (Athletic) 13.



.- Iago Aspas (Celta) 13.



.- Lucas Ocampos (Sevilla) 13.



8. Ante Budimir (Mallorca) 12.