Fútbol.- Zidane: "No concedemos ocasiones y tenemos a Courtois en forma"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "satisfecho" tras la victoria ante el Deportivo Alavés (2-0) en la jornada 35 de Liga y dijo que la clave del triunfo fue no conceder ocasiones, así como el "buen estado de forma" del portero belga Thibaut Courtois.



"Las sensaciones son buenas, hicimos un buen trabajo, serio defensivamente y creo que sin dificultades. Pero hay que hacerlo muy bien para que un rival no te complique el partido y eso es lo que hicimos para conseguir los tres puntos", indicó Zidane, que frenó inmediatamente la euforia del madridismo. "Todavía faltan tres jornadas", añadió en declaraciones a Movistar.



"La clave es que tenemos a un Courtois que está en form, el equipo no arriesga nada en este sentido (en defensa). No concedemos ocasiones al rival y de eso se trata. La defensa ya estaba bien al principio de temporada, pero no encajar siempre es imposible. No pasa nada si encajas, ahora no lo estamos haciendo, pero es normal, hay un rival que también juega", afirmó Zidane tras la quinta jornada consecutiva sin recibir un gol.



Preguntado por sus jugadores, sobre todo por el estado físico, Zidane reconoció que "es posible que en los últimos partidos haya faltado fluidez, pero hoy no". "Normalmente se nota más el cansacio de lo que se notó hoy. Ahí hemos mantenido el balón, la posesión y lo hicimos bien jugando de un lado a otro con mucha movilidad", apuntó.



"El problema es que jugamos otra vez el lunes, pero no podemos cambiar el calendario. El equipo está cansado, es obvio, pero se descansa mejor con una victoria", manifestó el técnico francés, que no quiso elogiar en exceso a Marco Asensio pese a haber conseguido otro gol este viernes, el segundo tras su reaparición tras la lesión.



"Nos esperábamos eso de él. Después de diez meses lesionado había que estar tranquilo con él. No voy a hablar de su calidad, él sabe que tiene que ir poco a poco. Es el segundo partido consecutivo de titular y lo está haciendo bien. Faltan tres partidos de Liga y como jugamos el lunes, casi 48 horas, hay que hacer descansar a los jugadores", indicó.



Por último, Zidane rechazó que estén muy cerca del título. "Yo contesto siempre lo mismo porque hasta el final nadie sabe lo que va a pasar. Siempre con respeto. Queremos seguir con esto y tenemos un partido complicado ante el Granada y hay que estar preparados para todo", finalizó Zidane, que no tuvo queja con el VAR. "Está para ver las cosas y que sea todo más claro. Está ahí para eso".