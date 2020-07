Fútbol.- Varane: "El ruido que pueda haber fuera no nos importa"

"El VAR está ahora, nosotros controlamos la actitud en el césped"



El defensa del Real Madrid Raphaël Varane se quedó con la "actitud" y "unión" de su equipo dentro del campo para seguir con la racha impoluta después del parón, con un triunfo (2-0) ante el Deportivo Alavés que acerca el título de liga a los blancos.



"Estamos contentos con la racha, vamos a seguir trabajando por el objetivo, quedan tres finales y vamos a darlo todo por ganar la liga. Era importante seguir ganando, tener la portería a cero nos da confianza. Estamos trabajando bien y todo el mundo está enchufado", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



El central galo pasó de polémicas tras un nuevo partido del Madrid con penalti y actuación del VAR. "El ruido que pueda haber fuera no nos importa. Hay jugadas así en el fútbol, el VAR está ahora, y nosotros no lo controlamos, nosotros controlamos la actitud en el césped", apuntó.



"Tenemos un grupo fuerte, bueno, con mucho talento. Los jugadores tienen la confianza del míster y en el campo trabajamos juntos con la idea de ser sólidos. Siempre tenemos opciones de marcar y atrás trabajamos juntos aunque no ha sido nuestro mejor partido", añadió.