Fútbol.- Sergio González: "Una victoria ante el Barça sería el broche de oro a la temporada"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, aseguró que derrotar al FC Barcelona este sábado (19.30 horas) sería el "broche de oro a la temporada" después de tener la permanencia prácticamente conseguida, además de elogiar la "buena línea" de sus jugadores tras el confinamiento.



"El equipo está en una buena línea, desde el parón hasta aquí hemos jugado muy buenas fases y partidos completos de buen nivel. El equipo está convencido de poder ganar al Barça. No hay que ponerse ningún techo, tenemos que ser sólidos atrás y saber que siempre generamos peligro arriba", dijo Sergio González en la rueda de prensa previa al partido.



"Nos enfrentamos a un gran rival que tiene jugadores que -por sí mismo- te pueden ganar un partido, pero es una oportunidad importante para nosotros. Una victoria ante el Barça sería el broche de oro a la temporada. Conseguiríamos dar carpetazo a muchas situaciones porque contra los 'grandes' tenemos esa espinita clavada. A ver si podemos hacer un buen partido y llevarnos la victoria", afirmó.



Preguntado por el estilo de juego, el técnico del Pucela dijo que es "un debate para la prensa porque el equipo siempre es valiente". "Pero a veces el rival no te permite ciertas licencias que otro sí te deja. Nuestro ADN ya sabéis cuál es: fuertes en defensa, que ellos tengan pocos huecos interiores y que no haya pases por dentro, ni desmarques diagonales", desveló.



"Ellos tienen mucha presencia con sus laterales y una gran capacidad para definir los partidos. Por decir uno en cada línea, me gusta mucho la salida de balón de Piqué, en el centro del campo Busquets me parece un jugador diferencial porque siempre filtra líneas y luego Messi es que el marca todas las diferencias en la zona más difícil del campo", agregó.



En este sentido, el preparador del conjunto blanquivioleta recalcó que serán "fuertes" cuando tengan que defender y "atrevidos" cuando tengan la pelota. "Ya vimos el peligro que generó a la contra el Espanyol el otro día. Al final haremos un equipo fuerte y será el directo del partido el que nos dirá cuándo tendremos que estar más recogidos o ir más al ataque", manifestó Sergio.



Preguntado por la permanencia, la cual es virtual, el técnico se mostró molesto. "Nuestro camino es llegar a los 40 puntos y no me vais a sacar de ese discurso. Este sábado tenemos la oportunidad de poner ese broche de oro ganando al Barça y salvarnos matemáticamente. Si luego hay otros resultados de otros equipos, bien, pero queremos que sea por mérito nuestro. Sólo pensamos en nosotros. El equipo se merece esta victoria".



En otros asuntos, Sergio González confirmó las ausencias de Salisu, Ben Arfa y Míchel, y reconoció que "nadie sabía como iba a influir en los equipos la locura post-COVID-19". "Nosotros estamos en el camino de los más fuertes y tenemos que mantener esto. LaLiga está muy igualada y hay muchas veces que la diferencia es pequeña", finalizó.