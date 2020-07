Fútbol.- Lozano, sobre el público: "No creo que haya una urgencia social, los rebrotes nos ponen en la prudencia"

"¿Casillas? Es una decisión personal de él, ha decidido no presentarse y no tengo nada que decir"



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, recalcó este viernes que no cree que exista una "urgencia social" para que acuda público a los estadios de fútbol de LaLiga e hizo un llamamiento a la "prudencia" después de los rebrotes de casos de coronavirus que está habiendo en España.



La secretaria de Estado para el Deporte reveló que se reunió hace "un par de semanas" con los portavoces parlamentarios de los grupos políticos en el Congreso, y que "ninguno" le preguntó por la presencia de aficionados en las gradas de los estadios de fútbol.



"No creo que haya una urgencia social, una necesidad clara. Creo que los rebrotes en distintas partes de España nos están poniendo a todos en el camino de la prudencia. Todos sabemos que, aunque hay muchos deportes que congregan muchos aficionados, el deporte de masas es el fútbol. Y las dimensiones son de otro nivel y hay que estudiarlo todo con mucha prudencia", comentó.



Tras presidir el acto conmemorativo en el CSD del triunfo de España en el Mundial de fútbol de Sudáfrica, Irene Lozano reiteró la valentía que LaLiga y el CSD han tenido al reanudar la competición liguera tras el parón por la COVID-19. "Hemos sido audaces porque, cuando empezamos a hablar de reanudar el fútbol, parecía que era imposible, pero también somos prudentes. El cómo están yendo las cosas de bien indica que ése es el camino", apuntó.



En este sentido, Lozano recordó que el Gobierno se reservó las competencias para tener la última palabra sobre la asistencia de público. "Como la situación sanitaria es distinta dependiendo de los territorios y ahora estamos viendo la posibilidad de confinamientos específicos sí tiene sentido que todas las decisiones se acomoden a esa situación sanitaria específica de cada región. Nosotros pedimos conservar las competencias para las ligas profesionales de fútbol y baloncesto porque hay equipos de todo el país y hubiera generado desigualdad en la competición si se hubiera decidido abrir estadios por zonas. Creo que eso lo hemos salvado", recordó.



A su juicio, los aficionados "aportan muchísimo" al deporte, y por ello los organizadores de la Eurocopa de fútbol y, entre otros, los Juegos Olímpicos de Tokyo han aplazado sus competiciones. "La esperanza es que hagamos todo bien, que seamos responsables, porque una parte importante ahora recae en el ciudadano y su comportamiento, y que pronto podamos volver a vivir el deporte como lo hacíamos", deseó.



Por otro lado, la presidenta del Consejo respetó la renuncia de Íker Casillas a las elecciones a la presidencia de la RFEF, poco después de que el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque animara al ex portero internacional a volverlo a intentar.



"Es una decisión personal de él. Ha decidido no presentarse y no tengo nada que decir al respecto, como no lo tendría si decidiera lo contrario. Estoy en contacto permanente con él, es uno de nuestros grandes deportistas y le apoyaremos en todo el trabajo que quiera seguir haciendo por el deporte español", comentó.



Acerca de la polémica sobre el uso del sistema de videoarbitraje (VAR) en el fútbol, y las acusaciones de que habría beneficiado últimamente al actual líder de LaLiga Santander, el Real Madrid, prefirió mantenerse al margen. "Entiendo la polémica, pero como sé que no tengo que decidir nada sobre ello la sigo de lejos, y me alegro mucho de no tener competencias por la polémica que veo", dijo entre risas.