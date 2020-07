Fútbol.- El subdelegado del Gobierno en Cádiz pide "prudencia y responsabilidad" ante el posible ascenso

09/07/2020 Afición del Cádiz C.F. En las gradas del Estadio Carranza DEPORTES ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA CÁDIZ C.F.



El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, José Pacheco, tras la celebración de una la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Cádiz, para abordar la coordinación de los distintos Cuerpos de seguridad y el dispositivo para las posibles celebraciones ante la posibilidad de ascenso del Cádiz C.F. tras el partido con el Fuenlabrada, ha indicado que "es una ocasión muy especial para el cadismo y para la ciudad, pero no hay que olvidar que lo más importante es la salud", por lo que ha hecho un llamamiento a la "prudencia y responsabilidad".



En una nota, Pacheco ha recordado que "ha sido el comportamiento cívico y la responsabilidad demostradas por la ciudadanía, que, por norma general, mantiene el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y muestra una importante concienciación, lo que ha permitido la contención de la expansión del virus en la provincia".



"Seguimos conviviendo con el virus, podemos expresar nuestra alegría, pero siempre extremando las precauciones y actuando con mucha prudencia. La responsabilidad ciudadana nos hace avanzar hacia la normalidad, por lo que es necesario cumplir con las normas para no retroceder", ha incidido.



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



En la reunión, de contenido monográfico sobre las medidas de seguridad en torno al partido y a las posibles celebraciones, se ha subrayado la cautela ante las consecuencias, pero destacando que el dispositivo está preparado, con medidas distintas y excepcionales para la salvaguarda de la salud, algo primordial. No se va a organizar ningún acto oficial, ni por el Club ni por el Ayuntamiento, por prudencia y porque además lo prohíbe la Liga.



Agentes del Cuerpo Nacional de Policía acompañarán la entrada y la salida del autobús del Cádiz C.F. al Estadio. Para controlar que todo transcurra con normalidad el Cuerpo Nacional de Policía contará con tres equipos de la Unidad de Prevención y Reacción y el apoyo de la Unidad de Caballería de Sevilla.



Por su parte, la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz estará pendiente del discurrir de la noche, coordinada con otros Cuerpos policiales y con sus dispositivos preparados para intervenir en caso de que fuera necesario. Asimismo, la Policía Local será la encargada de regular el tráfico con cortes puntuales en los alrededores del Estadio al comienzo y finalización del partido.



Además, en previsión de una posible concentración de aficionados se ha dispuesto colocar vallas en torno a la fuente de Puerta Tierra, lugar de celebración habitual.



El alcalde de Cádiz, José María González, ha explicado que "todo está ya coordinado y preparado para que pueda desarrollarse con seguridad todo lo relacionado con el Cádiz-Fuenlabrada".



"Confiamos en que la responsabilidad del cadismo haga también más sencillo el trabajo de los cuerpos de seguridad", ha añadido el alcalde, que ha afirmado que "la coordinación es básica para que los dispositivos como el que se prepara cumplan su función, y eso es lo que se ha tratado de afinar". En este sentido, ha señalado que "los cuerpos de seguridad tienen experiencia en este tipo de partidos, y este año es más necesaria si cabe la coordinación por la situación de pandemia del Covid-19 y la necesidad de que se respeten las recomendaciones sanitarias".



Por último, el alcalde de Cádiz ha afirmado confía en que el esfuerzo que van a realizar los cuerpos de seguridad para controlar la situación que se puede generar en torno al partido Cádiz-Fuenlabrada "se vea correspondida con el civismo, sentido común y sentido de la responsabilidad del cadismo".