Fútbol.- Del Bosque: "Animo a Casillas a que se presente a la presidencia de la RFEF"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El exseleccionador español Vicente del Bosque ha animado al exportero Iker Casillas a que se presente a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y se ha mostrado convencido de que haría una buena labor al frente del organismo federativo.



"Desconozco sus intenciones. Aquí estamos celebrando su participación, durante tantos años, en la selección española; ahora mismo es el segundo con más internacionalidades. Siempre ha defendido la camiseta de España con mucho orgullo. En el futuro no sabemos dónde está, pero puede ser. Si le gustaría ser presidente, adelante, yo le animo, desde luego", señaló en el acto del décimo aniversario de la victoria en el Mundial de Sudáfrica celebrado en el Consejo Superior de Deportes (CSD).



Además, el técnico campeón en Sudáfrica 2010 y en Polonia y Ucrania 2012 se mostró "seguro" que lo haría bien, aunque descarta ir de alguna manera en la posible candidatura. "Yo ya soy un ex de casi todo", bromeó el preparador salmantino.



El pasado 15 de junio, Casillas anunció que no se presentaría a las elecciones a la presidencia previstas para el próximo 17 de agosto, debido a la "excepcional situación" provocada por la crisis sanitaria y económica de la COVID-19. El 30 de junio, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anulaba la convocatoria de dichas elecciones debido a defectos de forma en dicha convocatoria a las urnas.



Sobre el aniversario de la gesta en Sudáfrica, Del Bosque considera que el título "fue un estímulo para la sociedad". "Nos dimos cuenta de que no solo a nivel de clubes manteníamos una hegemonía en Europa, sino que también éramos capaces de ganar con la selección. Ganar tres títulos seguidos, con Luis Aragonés en 2008 y luego los de 2010 y 2012, fue un éxito impresionante que nos hizo estar con otros países y poder competir con ellos", manifestó.



En otro orden de cosas, el exseleccionador se mostró optimista respecto al futuro de 'La Roja'. "Hay buena generación de jugadores, de entrenadores... No digo que vayamos a ganar, porque eso no lo diré nunca, pero sí que optaremos a los títulos que haya por delante", indicó.



Por último, Del Bosque no quiso opinar sobre la polémica con el VAR en LaLiga Santander. "Ya se va a sustanciar la temporada, va a salir un campeón, que siempre lo es con justicia. Sobre el tema arbitral, es un tema recurrente desde que era niño, todos los años ha pasado lo mismo", finalizó.