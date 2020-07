España.- Torra pide a empresarios apoyar a la Generalitat de Cataluña en su reclamación de más recursos al Estado

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este viernes que el empresariado catalán debe "asumir responsabilidades" y le ha pedido que acompañe al Govern en su reclamación de más recursos al Estado.



"Os agradecería que nos acompañarais en esta reclamación de recursos vital. Recursos para todos los ciudadanos de Cataluña", ha dicho Torra en la clausura de la presentación de la 'Memoria Económica de Cataluña 2019' por parte de la Cámara de Barcelona y en la que también ha participado su presidente, Joan Canadell.



Torra se ha referido al déficit de infraestructuras que sufre la comunidad catalana y ha reflexionado: "Siempre me ha extrañado que la clase empresarial no se sublevara porque si quieres más oportunidades para tus empresas, necesitas mejores infraestructuras".



"Deberíais estar en permanente tarjeta roja", ha dicho Torra, en referencia a la reclamación de mayores inversiones para puertos, redes viarias y otras infraestructuras necesarias para Cataluña.



Ha lamentado que la inversión ejecutada en Cataluña sea unos 1.500 millones inferior a la de la Comunidad de Madrid en los últimos cinco años, pese a que la presupuestada sea superior y que también ha considerado menor a la necesaria.



En este sentido, ha lamentado que muchas de las infraestructuras de la comunidad dependan de "decisiones a 600 kilómetros", en referencia al Gobierno, y ha reivindicado que este tipo de obras son necesarias para retener talento en Cataluña.



Ha insistido en que el objetivo de déficit de Cataluña sea del 1%, lo que se traduciría en un margen de 2.500 millones de euros adicionales con los que podría contar la Generalitat, también para hacer frente a la crisis del coronavirus.



Para su reactivación, Torra ha incidido en que Cataluña necesita 15.000 millones de euros "ahora y ya", por lo que ha considerado insuficientes los 3.200 millones que estima que recibirá la comunidad del fondo de 16.000 millones anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez.



"Los recursos europeos no llegarán hasta el año que viene y no podemos esperar", ha aseverado, y ha vuelto a reclamar que los ayuntamientos puedan hacer uso de su superávit.



Por todo ello, ha avisado: "Si tengo que ir al MEDE --Mecanismo Europeo de Estabilidad-- para pedir un préstamo de 5.000 millones al 0,1%, pues voy al MEDE. Ya se lo dije a Sánchez y la respuesta fue el silencio".



LA CAÍDA DEL PIB DE DOS DÍGITOS



"O tenemos un Estado propio que nos defienda o no saldremos de ésta", ha advertido Torra al empresariado, que ha indicado que la caída del PIB catalán para este año será más pronunciada respecto a las previsiones iniciales de la Generalitat.



Estas previsiones pasaban por que la economía catalana cayera entre un 7,6% y un 8,8% este 2020 y volviera a crecer en 2021 entre un 5,1% y un 6,5%: "Este año nos aproximaremos más a una caída de dos dígitos y en 2021 demos gracias a Dios si nos podemos quedar en estos porcentajes".