España.- Mapa de rebrotes: Empeora la situación en Cataluña y se extiende la obligación del uso permanente de mascarilla

06/07/2020 Hospital de campaña para atender a enfermos de coronavirus junto al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, capital de la comarca del Segrià, en Lleida, Catalunya (España), a 6 de julio de 2020. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció el pasado sábado el confinamiento perimetral por 14 días de la comarca del Segrià debido al aumento considerable de los números de contagios del COVID-19. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El mapa de los rebrotes de este viernes constata el aumento de los casos positivos de coronavirus en Cataluña, concretamente en la región sanitaria de Lleida que ha contabilizado en el balance diario más de 330 nuevos casos. La creciente preocupación entre las CCAA ha provocado que la obligación del uso permanente de la mascarilla se haya extendido ya a Cataluña, Baleares, Extremadura y el foco del País Vasco, y otros gobiernos regionales barajan tomar la misma medida.



Por otra parte, La Rioja, Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla continúan una jornada más sin contabilizar brotes.



A las 17 horas de este viernes 10 de julio, la radiografía de los rebrotes en España por Comunidades Autónomas es la siguiente:



CATALUÑA



La situación en Cataluña ha empeorado en las últimas horas. La Generalitat ha contabilizado 338 nuevos casos positivos en la región sanitaria de Lleida, la más afectada por los focos. En total el territorio catalán tiene ya 20 brotes activos: 15 en Lleida, tres en Tarragona, dos en el área del Alto Pirineo y Aran y otro registrado en una empresa agroalimentaria de Avinyó (Barcelona)



El último brote en aparecer en Lleida ha obligado a aislar a cincuenta agentes de Mossos d'Esquadra. Además, una persona falleció el pasado miércoles en Segrià (Lleida), comarca que se encuentra confinada perimetralmente desde el sábado.



GALICIA



El brote de la Mariña en Lugo registra al menos 182 casos, según los últimos datos. La mayoría son asintomáticos o casos leves y tienen obligación de guardar cuarentena. La Xunta de Galicia ha levantado este viernes la restricción de movimientos en siete municipios de la comarca, aunque ha restringido al ámbito de su propio término municipal los desplazamientos en el municipio de Burela salvo excepciones.



Desde la consejería de Sanidad insisten en que las personas con síntomas "no pueden ir a votar" este domingo en las elecciones del Parlamento gallego.



PAÍS VASCO



En Guipúzcoa, se da por controlado el brote registrado en el municipio de Orio, que ha afectado a más de 20 personas, y el caso más preocupante sigue siendo el registrado en Ordizia, que suma ya 69 positivos este jueves. El Gobierno vasco sigue descartando de momento el confinamiento del municipio, aunque el uso de mascarilla es obligatorio.



La consejera de Salud, Nekane Murga, ha informado que unas 200 personas con infección activa por Covid-19 no podrán acudir a votar en las elecciones vascas de este domingo.



ANDALUCÍA



Andalucía registra 17 brotes de coronavirus Covid-19 activos, nueve en fase de control y ocho en fase de investigación, en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 296 casos confirmados --con 26 nuevos positivos en 24 horas-- tras sumar un nuevo brote en el distrito Málaga-Guadalhorce con cinco afectados y pasa a tener por primera vez dos brotes en fase de superación al darse por inactivos los brotes de Lepe (Huelva) y el del distrito Levante-Alto Almanzora de Almería, según los últimos datos.



COMUNIDAD DE MADRID



La Comunidad de Madrid ha detectado en las últimas horas dos nuevos brotes que se suman al registrado la semana pasada, por lo que en total existen 3 focos activos. Uno de ellos está localizado en una pequeña empresa con 4 contactos, mientras que el otro ha sido detectado en un entorno familiar con siete casos y se encuentran distribuidos en tres domicilios de la capital.



Por otra parte, el gobierno regional aún mantiene activo el foco que apareció la semana pasada en el que se contabilizan siete casos leves.



ARAGÓN



El Gobierno de Aragón mantiene en fase 2 a las cuatro comarcas aragonesas afectadas por rebrotes: La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca en Huesca, y Bajo Aragón-Caspe, en Zaragoza, y no se sabe todavía cuando pasarán a la nueva normalidad. Suman al menos 450 casos confirmados, la mayoría entre trabajadores temporeros.



BALEARES



Baleares contabiliza ya 10 brotes activos. El último en registrarse ha sido en la isla de Menorca y afecta a tres turistas españoles con síntomas leves. Dos de los focos en el archipiélago balear están a punto de darse por cerrados y el gobierno regional destaca que se trata de brotes "muy limitados de cuatro o cinco personas" que se suelen dar dentro del ámbito familiar, por lo que es más sencillo para la detección y hacer un seguimiento.



CASTILLA Y LEÓN



En Soria, la Junta declaró un brote con tres positivos, tres menores de 14, 13 y 10 años, tras una reunión de varias familias. De las personas del entorno, 21 en total, 18 han dado negativo y faltan tres por localizar para realizar prueba PCR. Este caso se suma al brote registrado en el Hospital Río Hortega de Valladolid que, aunque se da por controlado, aún no está cerrado.



COMUNIDAD VALENCIANA



Existen cuatro brotes de coronavirus, todos ellos de menos de cinco casos, en las localidades de Cullera, Llíria y Valencia. El brote de Llíria y uno de los dos de Valencia se han dado en dos familias. En Llíria hay tres positivos en una misma unidad familiar, que se encuentra aislada, mientras que en Valencia han dado positivos los cinco miembros de una misma familia.



Asimismo, en la capital también hay cuatro positivos en un piso de acogida, mientras que en un Centro de acogida de refugiados en Cullera hay tres casos positivos.



La Consejería de Salud ha indicado que no se han detectado nuevos casos relacionados a los brotes ya conocidos en Castellón de la Plana, Rafelbunyol ni Burjassot.



MURCIA



La Región de Murcia mantiene tres brotes activos. El más complejo es el relacionado con el vuelo procedente de Bolivia, que ya suma 54 casos positivos y no está cerrado con 13 de esos casos localizados en una empresa hortofrutícola. Se mantiene además otro brote en Torre Pacheco y otro en una diputación de Cartagena.



Se mantiene además en cuarentena a 40 personas llegadas en pateras por contacto estrecho con otras cuatro que han dado positivo, dos el miércoles y dos este jueves.



CASTILLA-LA MANCHA



Castilla-La Mancha cuenta con tres brotes activos de coronavirus hasta el momento. Así, a los que ya se conocían en el bloque de viviendas de Albacete y la localidad ciudadrealeña de Socuéllamos, con seis casos positivos, se suma ahora otro en la provincia de Toledo. Este último es de tres personas de una misma familia que se encuentran aisladas en su domicilio sin que hayan precisado hospitalización, y se está haciendo el rastreo de sus contactos.



EXTREMADURA



Extremadura mantiene activos cuatro brotes: tres en el área de salud de Badajoz, que acumulan un total de 26 pacientes y 156 contactos en seguimiento, y uno en Navalmoral (Cáceres), con nueve casos confirmados y tres contactos estrechos bajo vigilancia.



A partir de este sábado será obligatorio el uso de la mascarilla en todo el territorio extremeño, según ha informado la Junta.



CANTABRIA



El Gobierno de Cantabria ha dado por concluido el aislamiento del edificio de viviendas en Santander por un rebrote. No obstante, no da por cerrado todavía este foco que cuenta aún con 13 casos positivos.



NAVARRA



Navarra registra en total cuatro brotes de Covid-19. El foco de Tudela contabiliza en la actualidad 31 casos positivos, mientras que el último en aparecer en Pamplona continúa con cinco positivos. Por su parte, el Gobierno foral da por controlados, que no cerrados, el otro brote en la capital y el de la localidad del norte, Sunbilla.



CANARIAS



En Canarias unos 37 migrantes continúan aislados en una nave de Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, tras arribar en diferentes pateras a la isla y detectarse que eran positivos.