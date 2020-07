España.- El ministro Garzón cree que informaciones sobre el rey emérito trascienden el debate monarquía-república

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)



El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha considerado que las informaciones sobre el rey emérito, Juan Carlos I, al que se investiga por haber cobrado supuestamente comisiones por interceder en el contrato del AVE a La Meca, "ya no tienen que ver con el debate de monarquía o república, tiene que ver con la condición de lo público y en democracia lo público tiene que protegerse y blindarse".



"Creo que un Gobierno de coalición y progresista no puede mantenerse al margen de las preocupaciones de la sociedad y la sociedad ahora mismo está preocupada por cómo alguien que fue jefe de Estado pudo hacer y deshacer ese tipo de actividades que son enormemente cuantiosas", ha afirmado Garzón a los periodistas antes de visitar el Museo de Málaga.



En este sentido, ha señalado que "hoy se conocía que se sacaba una media de 100.000 euros al mes para otro tipo de actividades de una cuenta oscura" y ha recordado que "la reflexión que hace el Gobierno es que tenemos que esclarecer todo lo posible, dejar que funcione la justicia", por lo que explorarán "todas las vías posibles para regenerar y democratizar más aún nuestra sociedad".



Así, ha insistido en las informaciones que salen a la luz sobre el rey Juan Carlos I son "muy graves" y además eran "noticias que se iban conociendo a cuenta gotas en la última década". Precisamente, ha recordado que él mismo, como diputado en 2013, pidió explicaciones al entonces Gobierno del PP sobre "muchos de los elementos, incluso de los personajes que están apareciendo hoy de forma pública".



Igualmente, aunque ha indicado que "desgraciadamente no lo hemos conocido a la totalidad", ha considerado que existe "una base suficiente como para decir que es enormemente preocupante lo que estamos conociendo de las actividades del que fue entonces jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón, y nos preocupa enormemente porque preocupa a la sociedad civil".