Elena Rodríguez se aleja de los problemas de su hija Adara y se va de vacaciones

08/07/2020 Elena Rodríguez, con una maleta, llega a casa de su novio, Pedro Solá EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Poniendo distancia con los problemas de su hija Adara Molinero en su nueva etapa en Madrid, Elena Rodríguez pone rumbo a unas vacaciones muy especiales junto a su pareja Pedro Solá. Tras despedirse de la concursante de realities y de su nieto Martín, Elena se fundió en un tierno abrazo con su hijo Aitor a las puertas del domicilio de su pareja y es que fue le joven el encargado de llevar a su madre hasta la casa de Pedro.



Demostrando que la relación que mantiene con sus hijos en estos momentos es muy buena, la superviviente cargó con una maleta y algunas bolsas y es que eligió un look muy cómodo para el viaje con pantalón corto blanco, camiseta de rayas y complementos en marrón. Sin olvidarse de la mascarilla en ningún momento, Elena puso rumbo a unas vacaciones de desconexión tras unos meses complicados por el Coronavirus y su polémico paso por Honduras.



Elena se aleja así de su hija en un dramático momento para la ganadora de "Gran Hermano Vip" que acaba de denunciar públicamente que ha alquilado un piso con múltiples desperfectos y los de la inmobiliaria con quienes realizó la transacción no le cogen el teléfono. Adara, desesperada, no puede mudarse al piso de sus sueños porque no tiene agua caliente entre otros poblemas. Además, la novia de Rodri Fuertes acaba de hablar de sus complejos físicos por las cosas que tanto Hugo Sierra como Gianmarco Orestini le decían acerca de su cuerpo.



Lejos de quedarse consolando a Adara, Elena Rodríguez ha empezado unas merecidas vacaciones con su novio, Pedro Solá, con quien se confiesa más feliz que nunca.