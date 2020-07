El retorno de Alonso y Sainz en Ferrari convierten 2021 en un año clave

El español Fernando Alonso (d), doble campeón mundial de Fórmula Uno, junto al piloto español de McLaren Carlos Sáinz. EFE/ Valdrin Xhemaj/Archivo

Madrid, 10 jul (EFE).- El retorno del dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno Fernando Alonso a la categoría reina del automovilismo de velocidad con Renault y el pase de Carlos Sainz a Ferrari convierten al año 2021 en clave para el campeonato en España, donde está pendiente el acuerdo de derechos televisivos.

El bombazo de la semana y del año, el retorno del bicampeón mundial asturiano a la escudería cuyo monoplaza llevó a lo más alto en 2005 y 2006, será un refuerzo a los aficionados del deporte de motor en España, que habían perdido al gran impulsor de la pasión por la Fórmula Uno con su salida en 2018.

Aún sabiendo que la temporada de su regreso, con el cambio de normativa retrasado a 2022 por la pandemia del coronavirus, no será un camino de rosas -"Seguramente solo un equipo ganará en 2020 y 2021", dijo Alonso el miércoles en referencia a Mercedes-, su presencia acrecienta el atractivo de la F1 para el mercado español.

Y es que Alonso es el tercer deportista español con mayor potencial de patrocinio, solo por detrás del tenista Rafa Nadal y el pívot Pau Gasol, y por delante de figuras como el futbolista Andrés Iniesta o el piloto de motociclismo Marc Márquez, según la última edición del Barómetro de Patrocinio Deportivo de SPSG Consulting.

Según este estudio, Renault, la casa a la que volverá en 2021, seguía siendo a principios de año la marca más asociada al asturiano por los encuestados, que también le vinculaban a Ferrari, al Banco Santander, a McLaren, o a su propia marca de ropa, Kimoa.

Una noticia que se suma a la ya conocida en mayo, el pase de Carlos Sainz desde McLaren a Ferrari para convertirse en el tercer español en la historia que pilota un vehículo rojo de la escudería del 'cavallino rampante', la más icónica del campeonato, y que le dará, por primera vez en su carrera, opciones reales de ganar.

UNA TEMPORADA MUY ATRACTIVA PARA LA TELEVISIÓN

"No se puede negar que la Fórmula Uno va a ser muy atractiva el año que viene, con Carlos Sainz en Ferrari, un piloto que cada vez está creciendo más y más consolidado en McLaren, y con el retorno de Fernando Alonso a Renault", opinó en conversación con EFE el director del canal 'Movistar F1', Óscar del Castillo.

Pese al innegable atractivo que tendrá el campeonato en 2021 para el aficionado español, aún no está claro dónde se podrá ver el reestreno de Alonso o a Sainz vestido por primera vez de rojo, ya que el acuerdo de la plataforma de televisión de pago 'Movistar +' con la Fórmula Uno vence al término de esta temporada.

Desde el canal especializado de la plataforma de Telefónica ya admitieron antes del reinicio del campeonato, hace una semana con el Gran Premio de Austria, que todavía no se habían retomado las negociaciones con la organización del Mundial, que gestiona la empresa estadounidense Liberty Media, aunque dejaron claro que ofrecer el torneo era "prioritario" para su plataforma.

"Esa situación no ha cambiado en nada. Hace tiempo que iba sonando el runrún de que Fernando tenía muchas ganas de volver a la Fórmula Uno y en cuanto a los derechos no ha cambiado nada. La relación sigue siendo muy buena, las audiencias del regreso han salido bien, más altas que en 2019", asegura Del Castillo.

Hace varios meses que se especula con la posibilidad de que la plataforma de televisión por internet especializada en deportes 'DAZN', que ya ofrece el campeonato de MotoGP de motociclismo entre otras competiciones, quiera dar el salto a la Fórmula Uno, aunque tras ser consultada por EFE la compañía no ha querido manifestarse.

A la espera de los próximos movimientos y negociaciones, desde Movistar auguran que la de este 2020 será "una temporada muy atractiva" en la que Carlos Sainz tendrá "posibilidades de algún podio" antes de vestirse de rojo. De hecho, su compañero británico Lando Norris fue tercero con McLaren el domingo pasado.

2021, TAMBIÉN UN AÑO CLAVE PARA EL GP DE ESPAÑA

La actual temporada tendrá un añadido más desde la óptica española, ya que el martes el Gobierno decidió declarar como "acontecimiento de excepcional interés público" al Gran Premio de España de Fórmula Uno, que se disputará en el Circuit de Barcelona-Catanluya (Montmeló) del 14 al 16 de agosto.

Esta declaración supone que las empresas que contribuyan a la difusión del Gran Premio podrán tener beneficios fiscales, con arreglo a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que permitirá al Gran Premio de España captar mayores recursos.

El apoyo estatal al Gran Premio está previsto hasta diciembre de 2023, por lo que podría aplicarse a los grandes premios de 2020, 2021, 2022 y 2023, pero topa con que Montmeló solo tiene asegurado el Gran Premio de este año, porque la última renovación que se pactó con Liberty Media fue por un año: 2020.

El Circuit aseguró el pasado mes de febrero que está trabajando en "un modelo sostenible que permita la organización de las carreras de Fórmula 1 a partir del año 2021" y que su "voluntad" es "asegurar la continuidad del Gran Premio de España" para lo cual "iniciarán próximamente" conversaciones con Liberty Media.

Uno de los objetivos citados en ese comunicado era la consecución de la categoría de acontecimiento de excepcional interés público, algo que se ha hecho realidad esta semana. Habrá que ver si este apoyo será suficiente para la continuidad de la prueba, que ha celebrado 60 ediciones y se disputa de forma ininterrumpida desde 1986.