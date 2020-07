El Reino Unido exime de cuarentena a viajeros de países con menos casos de COVID-19

Llegada de pasajeros al aeropuerto londinense de Heathrow. EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Londres, 10 jul (EFE).- El Reino Unido exime desde este viernes de hacer una cuarentena de catorce días a los viajeros procedentes de un amplio grupo de países, entre ellos España, considerados con menor riesgo de COVID-19.

Esta exención se aplica en Inglaterra - la región más poblada (con 56 de 66,6 millones de habitantes)-, Gales e Irlanda del Norte a las personas que lleguen o regresen de 76 países, mientras que Escocia limita la lista a 57 estados, excluyendo el territorio español.

Algunos de los países europeos cuyos viajeros no deben confinarse al llegar al Reino Unido son Alemania, Francia, Italia, Finlandia, Croacia o Bélgica, si bien Portugal y Serbia están excluidos.

Están exentos también algunos países del Caribe; Australia, Nueva Zelanda, Japón o Tailandia en Asia y solo la francesa isla de Reunión en África.

En Escocia, donde ahora también es obligatorio llevar mascarilla o protección facial en los establecimientos comerciales, algunos países libres de cuarentena son Australia, Francia, Italia, Alemania, Grecia, Japón o Vietnam.

Pese a la relajación de estas normas de viaje, el ministerio de Asuntos Exteriores todavía desaconseja a los ciudadanos británicos realizar cruceros, así como desplazarse a cierta partes del mundo más afectadas por la pandemia.

El Gobierno británico introdujo el pasado junio la obligación para todos los viajeros de hacer una cuarentena de catorce días al llegar al Reino Unido, so pena de multa, lo que suscitó críticas de diputados y el sector del turismo y las aerolíneas.

Tras haber relajado esta imposición, la oposición laborista critica ahora que el Ejecutivo del primer ministro conservador Boris Johnson no haya negociado "corredores aéreos" seguros, lo que supone que los británicos tienen aún vetada la entrada en determinados territorios.

Junto con la reactivación del turismo, este fin de semana se retoman en Inglaterra las actividades culturales al aire libre, y lunes reabrirán sus puertas los salones de belleza y de tatuaje, mientras que el 25 de julio lo harán los gimnasios y polideportivos.

Pese a adentrarse en la última fase de la desescalada del confinamiento, el Reino Unido se mantiene como el primer país de Europa y tercero del mundo más afectado por la COVID-19, con 44.602 muertes confirmadas por test este jueves, si bien otras estadísticas indican que la cifra real atribuible al virus es muy superior.