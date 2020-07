El plan B del olimpismo chileno: entrenar en el extranjero de cara a Tokio 2021

El presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, habla durante una videoentrevista con Efe el 9 de julio de 2020 en Santiago (Chile). EFE/Carlos Durán Araújo

Santiago de Chile, 10 jul (EFE).- La situación en Chile está todavía lejos de la "nueva normalidad", con 306.216 infectados de la COVID-19 y 6.682 fallecidos, por lo que casi el 80 por ciento de los deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos han viajado al exterior para alcanzar su condición óptima de cara a Tokio 2021.

Así lo anunció el presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, durante una videoentrevista con Efe en la que señaló que la incertidumbre existente en el mundo deportivo ha obligado a la entidad a reinventarse.

"Nos hemos ido con el plan B, así que casi el 80 % de los 15 clasificados a Tokio están fuera del país, en España muchísimos, también en Alemania y Estados Unidos. Estamos repartiendo por todo el mundo porque las condiciones aquí todavía no mejoran", afirmó Mujica.

Las restricciones asumidas en Chile para contener el avance del SARS-CoV-2 (cuarentenas selectivas, toque de queda nocturno o cierre de fronteras) han limitado en los últimos meses cualquier tipo de actividad deportiva al aire libre o que implique desplazamiento en gran parte del país austral.

La tiradora de modalidad de skeet Francisca Crovetto lleva más de cuatro meses sin poder disparar su escopeta y la nadadora Kristel Köbrich llegó a pasar más de un mes y medio sin tocar el agua.

Ambas deportistas, ya clasificadas para los Juegos Olímpicos, han debido ejecutar maniobras creativas para mantenerse en forma.

"Es una situación traumática y tuvimos que inventar en casa, en una piscina de 10 metros, cómo calentar el agua y tenerla con un cinturón para mantenerse y pudiera nadar", dijo Mujica sobre Köbrich.

Son 15 los deportistas chilenos que ya tienen el billete para viajar a Japón en 2021, pero muchos todavía están pendientes de clasificar tras las suspensiones o aplazamientos de los clasificatorios y preolímpicos durante la pandemia en todo el mundo.

"Esto se llama incertidumbre, de saber cuándo van a clasificar los que faltan, que son varios. Y dónde se van a clasificar, porque algunos países han dicho que no están preparados para recibir un preolímpico y por lo tanto hay una deserción de varias sedes y hay que reasignar", matizó el presidente del COCh.

Esta situación incierta, tanto para los clasificados como para los que están pendientes, ha generado la necesidad de establecer un seguimiento físico y psicológico por parte del COCh hacia los atletas.

"Hemos estado muy preocupados y acompañando (a los deportistas), acogiéndolos, conteniéndolos de alguna manera, por no solo es preparación físico sino que también mental, con psicólogos deportivos", puntualizó Mujica.