El padre de Ana Soria, novia de Enrique Ponce, pide discreción para su familia

MADRID, 10 (CHANCE)



Ana Soria se ha convertido en una de las protagonistas del momento. Y es que tras revelarse su relación con Enrique Ponce - de la que nos enteramos a la vez que de la separación del diestro y Paloma Cuevas - la almeriense es una de las personás más buscadas por parte de la prensa. Sabemos su nombre, su edad, su ciudad de origen, que estudia la carrera de Derecho en Granada, la profesión de sus padres y hasta el lugar donde se irá de Erasmus el próximo mes de septiembre. Sin embargo, todavía no la hemos visto en persona y no hemos escuchado su voz.



Tras la publicación de la fotografía que confirmaba su noviazgo con Enrique Ponce, Ana ha puesto tierra de por medio y ha desaparecido. Muy discreta, la estudiante quiere mantener su anonimato y vivir con tranquilidad su historia de amor con el ex de Paloma Cuevas.



Sin embargo, sí que hemos podido hablar con Federico Soria, padre de Ana y un reconocido abogado de Almería. El "suegro" de Enrique Ponce, muy agobiado con la expectación mediática, pide respeto para su familia y huye en moto de las preguntas relacionadas con el que, ya es, el romance del año.



No te pierdas las imágenes del padre de Ana Soria, en moto, evitando las preguntas sobre el noviazgo de su hija con uno de los toreros más famosos del panorama actual.