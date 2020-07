El golfista Miguel Ángel Jiménez busca un récord en Austria a sus 56 años

El español Miguel Ángel Jiménez se colocó este viernes en cabeza del Abierto de Austria, válido para el circuito europeo de golf, y mantiene la esperanza, a sus 56 años, de batir su propio récord de jugador de más edad en imponerse en un torneo del European Tour.

Esta cita en Austria marca la reanudación del circuito europeo después de cuatro meses suspendido por el nuevo coronavirus.

Jiménez, en el 687º puesto del ránking mundial y más acostumbrado en los últimos años al circuito sénior, presentó este viernes una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, después de una tarjeta de 68 golpes el jueves, lo que le permite estar con -11 después de los dos primeros recorridos.

El golfista español, que pasó todo el confinamiento en la República Dominicana, cuenta con una ventaja de dos golpes sobre un quinteto de jugadores compuesto por el holandés Joost Luiten, el italiano Renato Paratore, el alemán Nicolai Von Dellingshausen y los escoceses Marc Warren y Craig Howie.

"Estoy jugando muy bien, me siento bien", celebró el veterano golfista español. "Después de cuatro meses sin jugador, sienta bien empezar un torneo y sentir de nuevo la tensión. He echado de menos la competición. No recuerdo la última vez que estuve cuatro meses de vacaciones", apuntó.

Jiménez es ya el jugador de más edad en haber ganado un torneo del circuito europeo, en el que debutó en 1988. Fue gracias a su victoria en el Abierto de España de 2014, su 21º triunfo, cuando tenía 50 años y 133 días.

El vencedor de más edad en los dos grandes circuitos, el europeo y el estadounidense, sigue siendo el inolvidable Sam Snead, que tenía 52 años cuando se impuso en 1965 en el Greater Greensboro Open, del PGA Tour.

jc/dj/dlo/dr