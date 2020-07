El difunto alcalde de Seúl dejó una nota de disculpa en su domicilio

Imagen facilitada por el ayuntamiento de Seúl de la nota de disculpa que el regidor dejo en el despacho de su domicilio antes de desaparecer. EFE/EPA/SEOUL CITY HALL HANDOUT

Tokio, 10 jul (EFE).- El alcalde de Seúl, Park Won-soon, fallecido este jueves en un aparente suicidio, dejó una nota de disculpa en el despacho de su domicilio antes de desaparecer, en la que pedía perdón por el dolor causando y explicaba qué hacer con sus restos.

"Discúlpenme todos. Agradezco a todos aquellos que han estado conmigo en mi vida. Siempre lo sentiré por mi familia, a quienes no he causado nada más que dolor. Por favor, incineren (mi cuerpo) y esparzan (las cenizas) en la tumba de mis padres. Adiós a todos", dice el texto, recogido hoy por la agencia local de noticias Yohnap.

La anotación, hecha pública este viernes por la secretaría del funcionario, acompañaba a un mensaje similar a un testamento dejado en el escritorio del estudio de Park y que fue encontrado por su hija, Park Da-in, quien denunció la desaparición a la policía.

El cuerpo sin vida de Park, de 64 años, fue hallado pasada la medianoche en el parque que hay en torno al monte Bukak, cerca de su residencia oficial, tras un gran despliegue de búsqueda en el que participaron unos 770 efectivos de la policía y los bomberos, perros y drones equipados con cámaras térmicas.

"(El cuerpo) no mostró signos de homicidio", reveló a Yonhap un funcionario en condición de anonimato, que dijo que se realizará una investigación para conocer la causa exacta de la muerte y que se hará de acuerdo a los procedimientos para un suicidio.

Las autoridades de Seúl anunciaron hoy que planean llevar a cabo un funeral oficial y guardar cinco días de luto por Park.

Se instalará un altar frente al Ayuntamiento en el centro de Seúl para quienes quieran presentar sus respetos.

"Rezamos por el alma del difunto y extendemos nuestro más sentido pésame a los ciudadanos", dijo el vicealcalde de Asuntos Administrativos de la capital surcoreana, Seo Jeong-hyup, en la primera rueda de prensa ofrecida tras la muerte de Park.

El funcionario dijo que pondrán en marcha un plan de contingencia tras la repentina muerte y aseguró que los asuntos de la ciudad seguirán gestionándose "con firmeza, de acuerdo a los valores del alcalde Park Won-soon de priorizar la estabilidad y el bienestar".

Seo servirá como alcalde interino hasta que se elija un nuevo alcalde en las elecciones locales programas para abril de 2021.

Según informaciones publicadas coincidiendo con la búsqueda, Park iba a enfrentarse a una investigación por acoso sexual después de que una exsecretaria lo denunciara esta misma semana por "contacto físico" indeseado y mensajes "inapropiados".

La policía no ha confirmado públicamente esta información.

La agencia Yonhap, citando fuentes policiales, informó que tras el fallecimiento del alcalde se optó por cerrar el caso, de acuerdo a la normativa surcoreana cuando fallece un sospechoso.