EEUU.- Trump pospone su mitin en el estado de New Hampshire por "malas condiciones meteorológicas"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pospuesto este viernes un mitin en la ciudad de Portsmouth, en el estado de New Hampshire, alegando "malas condiciones meteorológicas".



Según ha confirmado la jefa de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, el mitin será aplazado una semana o dos debido a las lluvias previstas en la zona. Sin embargo, la decisión ha sido tomada después de que el evento fuera objeto de numerosas críticas a causa de la pandemia de coronavirus.



Trump ya había hecho alusión a la tormenta tropical 'Fay' antes de partir este viernes hacia el estado de Florida. Así, recalcó que está supervisando el avance de la situación meteorológica.



"El mitin previsto para este sábado en Portsmouth ha sido pospuesto por motivos de seguridad debido a la tormenta. Se establecerá una nueva fecha para su celebración", ha confirmado la campaña del magnate neoyorquino.



La asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway había tratado de atenuar las críticas vertidas contra la realización del mitin a lo largo de la semana. "La gente decidirá si quiere ir (a pesar de la COVID-19)", señaló.



Antes de anunciar la realización del mitin en New Hampshire, Trump tenía previsto llevar a cabo actos de campaña en Alabama. No obstante, las autoridades se negaron a seguir adelante debido al alto número de contagios registrados en el estado.