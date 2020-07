EEUU.- La UE rechaza "con firmeza" la aplicación federal de la pena de muerte en EEUU y pide a Trump que lo reconsidere

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha expresado este viernes su firme rechazo a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de reanudar la aplicación de la pena de muerte a nivel federal y le ha pedido que reconsidere este paso y no lleve a cabo las ejecuciones previstas para el próximo 13 de julio.



"La Unión Europea se opone con firmeza a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de reanudar la pena de muerte federal tras una pausa de 17 años e instamos a la Administración estadounidense a reconsiderar y no proceder a las ejecuciones federales previstas a partir del 13 de julio", ha expresado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior a través de un comunicado.



La Unión Europea cree que la pena capital es un castigo irreversible "cruel, inhumano y degradante", que resulta incompatible con el derecho "inalienable" a la vida y, además, no resulta efectivo para impedir acciones criminales, por lo que rechaza esta práctica "en todas las circunstancias y en todos los momentos".



El mensaje europeo, además, subraya que los 27 apoyan de manera "firme e inequívoca" a las familias de las víctimas de crímenes y respalda la aplicación efectiva de penas "no letales".



"La Unión Europea seguirá trabajando para la abolición universal de la pena de muerte", concluye el comunicado de la diplomacia europea, que también lamenta que la decisión de Estados Unidos va en contra de la tendencia general de acabar con este tipo de castigos.