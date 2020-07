"Death Stranding" llega a la PC y da una bofetada a exclusividad de consolas

Fotogramas del videojuego "Death Stranding" cedidas por Nvidia y Kojima Productions. EFE/ Nvidia y Kojima Productions

Bogotá, 10 jul (EFE). La comunidad de jugadores de PC celebra por lo alto que Kojima Productions lanzará el próximo martes el videojuego "Death Stranding", un título que se había estrenado en 2019 para Playstation y que aterriza en los computadores con una serie de ventajas gráficas sobre la consola.

Esto supone un avance en el mercado de los videojuegos porque se deja de lado que solo un grupo acceda a los videojuegos y se diversifica la diversión de un título.

"Yo estoy muy contento, porque 'Death Stranding' pueda llegar a más personas, creo que el tema de las exclusivas siempre es uno muy sensible porque hay gente que compra consolas justo por las exclusivas… a mí me alegra mucho que 'Death Stranding' pueda llegar a un mayor número de personas y que lo haya hecho como lo hizo", señaló a Efe Rodolfo León, quien se dedica a probar y brindar su opinión sobre diferentes juegos para el portal Atomix.

"Death Stranding" brinda una aventura nueva en un mundo abierto y apocalíptico lleno de criaturas espectrales y con la humanidad prendiendo de un hilo antes de caer en su extinción.

La idea del juego radica en llevar paquetes a lo largo de diferentes mapas, mientras que se sortean dificultades teniendo la esperanza de la humanidad en el paquete a entregar, una apuesta de Kojima para un nuevo tipo de juegos.

"No es la típica experiencia de mundo abierto que podrías esperar, creo que la premisa principal consiste no tanto en el combate ni en la exploración sino en ir de punto a punto b , y entre esos dos puntos encontrarás obstáculos, enemigos, entidades paranormales o el mismo entorno", advirtió a Efe León.

Al poderse jugar en el computador, "Death Stranding" podrá brindar una nueva experiencia en más de 60 cuadros por segundo, permitiendo que los detalles establecidos por Kojima se sientan mejor en el entorno.

Esta calidad de imagen se logra gracias a las GPUs fabricadas por Nvidia, que adaptaron la tecnología DLSS 2.0 en sus tarjetas gráficas Geforce RTX , haciendo, en palabras de Kojima Productions, un lanzamiento muy especial y permitiendo incluso que el juego se maniobre en más de 100 cuadros por segundo y resolución 4K.

El videojuego, que cuenta con la participación de los actores Norman Reedus ("The Walking Dead") y Mads Mikkelsen ("Hannibal"), tendrá contenido descargable exclusivo para PC.

Juan Sebastian Zamudio A.