Cultura.- Ben Stiller se niega a eliminar a Donald Trump de Zoolander

10/07/2020 Cameo de Donald Trump en Zoolander de Ben Stiller CULTURA PARAMOUNT



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Tres lustros antes de aterrizar por sorpresa -o quizá no tanto- en la Casa Blanca, Donald Trump protagonizó uno de sus más o menos habituales cameos. Fue en Zoolander, cinta dirigida, escrita y protagonizada por Ben Stiller. Por aquel entonces la presencia del magnate no era más que una nota de color y folklore estadounidense, un guiño a la 'jet set' patria en una película que ironiza sobre la espantantajería y la mamarrachez que se esconden tras el glamouroso mundo de la moda.



Pero a día de hoy, con la tensión política disparada en el país norteamericano a raíz de la actuación del Gobierno en asuntos capitales como la pandemia de coronavirus o las protestas raciales tras el asesinato de George Floyd, muchos fans del filme de Stiller, una comedia para muchos de culto, ven ofensiva, incluso molesta, la presencia de Trump y reclaman al cineasta que elimine su cameo. Algo a lo que Stiller se ha negado en redondo.



En la secuencia en cuestión, de apenas cinco segundos, Trump es entrevistado en la alfombra roja de unos premios de moda junto a su esposa. Y, en su única frase, elogia el trabajo del protagonista encarnado por Ben Stiller.



En una entrevista para un podcast de Daily Beast, Stiller ha reconocido que desde que llegó a la presidencia, "mucha gente" le ha pedido que elimine esa escena rodada "en los ahora ya difuntos premios de la moda VH1 Fashion Awards". "Entrevistábamos a la gente según llegaba a la alfombra roja, así que cuando se acercó le pedimos que se parara para preguntarle qué opinaba de Derek Zoolander", ha recordado Stiller que se niega a eliminar el cameo ya que "aquella era la realidad que existía cuando rodamos Zoolander".



"Ese era el mundo en el que vivíamos entonces. Así que no voy a alterar ahora nada del montaje", señala el director y guionista que recuerda, además, que Trump tiene apariciones en "muchas películas". "No hay necesidad de borrarlo. En cierto modo, él representa algo", ha concluido.



Y ha Stiller no le falta razón, ya que, entre otras, Trump hizo apariciones en películas como Solo en casa 2, Los fantasmas no pueden hacerlo, Amor con preaviso o Celebrity de Woody Allen y en series como El príncipe de Bel-Air, Sexo en Nueva York o Los Simpson.