¡Cuidado! En cualquier momento llegan los Juegos Electrónicos

El presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, habla durante una entrevista con Efe el 9 de julio de 2020 en Santiago (Chile). EFE/Carlos Durán Araújo

Redacción Deportes, 10 jul (EFE).- Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico Chileno (COCh) y secretario general de la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur), no sabe cuándo, pero anuncia que en cualquier momento los Juegos Electrónicos podrán sumarse a la agenda de Panam Sports y sus 41 naciones integrantes.

"No sé cuándo será el momento, en qué próximo evento los tendremos pero los Juegos Electrónicos, hay que tener cuidado, porque vienen", manifestó Mujica desde Santiago de Chile durante una videoentrevista con Efe.

El más reciente acercamiento se produjo el 17 de junio pasado entre el presidente de la Odesur, el paraguayo Camilo Pérez Moreira, y su par de la Federación Global de Esports (GEF), el singapurense Chris Chan.

Moreira y Chan firmaron un acuerdo para desarrollar la infraestructura y el comercio necesarios para acelerar el crecimiento de los eSports en los quince países socios de la Odesur, que representan un mercado potencial de 228 millones de usuarios.

"Los eSports van a tener que ser recibidos, no sé de qué forma. Si van a hacer parte de los Juegos Olímpicos, no creo, pero sí, a lo mejor, en Juegos Panamericanos, Sudamericanos", admitió.

El presidente del COCh comparó el creciente auge de los eSports con el que catapultó a dos disciplinas de los llamados 'deportes urbanos' la escalada y el 'skate', al programa panamericano y olímpico.

"Esto es parte de lo que le está pasando a la juventud y yo creo que de alguna manera, tarde o temprano, va a ir incorporándose a la cultura nuestra", admitió el ingeniero Mujica.

Añadió que "hay una presión muy grande de los fabricantes de estos juegos" que a la vez proporcionan "las facilidades económicas para que se puedan desarrollar" en todo el mundo.

Para ilustrar el poder de penetración de los eSports, citó los juegos virtuales que enfrentan a los más importantes equipos de fútbol, en receso desde mediados de marzo pasado a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

"La audiencia es impresionante", apostilló.

Mujica trazó un paralelo entre la revolución propiciada por el barón Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos, y las nuevas prácticas asociadas con el deporte que vienen tomando cada vez más fuerza.

"Estoy consciente de que no se pueden rechazar estas cosas. Los dirigentes tenemos que estar atentos a lo que pasa en el mundo y no simplemente quedarnos con los recuerdos de Pierre de Coubertin y los deportes que iniciaron los juegos modernos. Esto va evolucionando y es dinámico", puntualizó.