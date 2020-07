Cuando el fútbol de bronce unió sus fuerzas con la videoconsola

Madrid, 10 jul (EFE).- La primera vez que el presidente del Internacional de Madrid, equipo de fútbol de Segunda 'B', escuchó hablar de DUX Gaming tuvo que preguntar a su hijo de 15 años. Poco después, su club decidió cambiar su nombre, escudo y equipación para unirse a esta entidad de 'eSports' que cuenta con inversores como el portero belga Thibaut Courtois o el delantero Borja Iglesias.

"Reconozco que después de la primera llamada pregunté a mi hijo pequeño, que tiene 15 años: '¿Te suena DUX Gaming o DjMaRiiO (creador de contenido en YouTube y accionista de DUX)?' Me dijo que claro que le sonaba. Empecé a investigar, hubo más conversaciones, y nos entendimos desde el primer momento", explica a EFE Stephen Newman, presidente del ahora DUX Internacional de Madrid.

El equipo, fundado en 2002 por un grupo de amigos encabezado por este empresario británico afincado en España -fundador junto con Santiago Aguirre de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman, comprada en 2018 por la británica Savills a cambio de 67 millones de euros-, comenzó su andadura jugando en la Regional madrileña en el barrio de Orcasitas, en el sur de la capital, y pasó por varios campos hasta recaer en Boadilla del Monte, al oeste de Madrid.

"El municipio quería tener un equipo de cierta categoría, porque había dos academias, pero no tenían equipo histórico", recuerda Newman.

El efecto fue rápido: si llegaron a Boadilla en 2016, en la 2017-18 firmaron el ascenso a Segunda B como líderes de su grupo con una filosofía parecida a la del Atlético de Madrid del argentino Diego Pablo Simeone: encajar pocos goles. En aquella temporada solo recibieron 19, ganaron la promoción al Tenerife B y llegaron al fútbol de bronce.

"Siempre hemos tenido uno de los presupuestos más bajos y nuestro objetivo era la permanencia, pero ese año juntamos una buena plantilla y un entrenador metódico (Fran Garrido)", explica Newman, que durante los últimos años había visto cómo la salida de varios de los fundadores hacía aumentar su participación accionarial en el club al 95% y llevaba tiempo buscando socios para el equipo.

UNA OPERACIÓN A CONTRACORRIENTE

Esa búsqueda de inversores del propietario del Inter de Madrid topó con el interés del club de eSports DUX Gaming por entrar en el fútbol tradicional.

Esta entidad de eSports, fundada en 2018 por los creadores de la agencia de representación de creadores de contenido en YouTube Vizz Agency, propone una perspectiva peculiar en el sector, ya que solo compite en videojuegos de simulación deportiva, como el FIFA de fútbol o el NBA2K de baloncesto.

"Solo competimos en títulos deportivos porque creemos que al ser contenidos libes de violencia todo el mundo los puede disfrutar, pequeños y mayores, y como tienen las mismas reglas que el deporte real, todo el mundo puede entenderlos", explica a EFE el consejero delegado de Dux Gaming, Mario Fernández.

Esta línea les llevó a firmar un acuerdo con el Zaragoza para representarle en la competición de FIFA de LaLiga, les permitió sumar al creador de contenido Mario Alonso (DjMaRiiO) y el círculo se cerró con los fichajes como inversores del portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el delantero del Betis Borja Iglesias.

"A Borja lo conocía de mi etapa en Electronic Arts, porque no tenía la cara bien hecha en el FIFA y peleamos juntos para que se hiciera. Está muy reconocido en la comunidad de videojuegos. Con Courtois contactamos, le contamos el proyecto y le encantó, por los valores y por que tenemos un equipo profesional de NBA2K, que le encanta", detalla el consejero delegado de DUX Gaming.

"LA SEGUNDA B NECESITA CAMBIOS PARA SER MÁS ATRACTIVA"

El encuentro entre DUX y el Inter genera uno de los movimientos más curiosos en la creciente relación entre el deporte tradicional y los eSports, ya que toma la dirección contraria a la habitual de los últimos tiempos, en los que varios clubes de fútbol y baloncesto han fichado a videojugadores o entidades para competir en lo virtual.

A cambio de una inyección económica al equipo de Segunda 'B', DUX Gaming entró como accionista del Internacional de Madrid, en un acuerdo que incluye el cambio de nombre del club, ahora DUX Internacional de Madrid, así como el cambio del escudo y de la equipación, ahora negra con franjas blancas.

"Yo estaba abierto al cambio, creo que Segunda B es el tercer nivel del fútbol español y la categoría requiere cambios para hacerla más atractiva", explica Newman, que mantiene el control del apartado futbolístico y ha fichado como entrenador a Alfredo Santaelena, exjugador de Atlético de Madrid y Deportivo.

El nuevo equipo cuenta con dos 'accionistas' de excepción como Courtois y Borja Iglesias, este último muy interesado por el proyecto. "Nuestro vicepresidente ya ha hablado varias veces con él, está alucinado, está hablando incluso de organizar partidos de pretemporada con el Betis y el Zaragoza", detalla Newman.

El nuevo club contará, además, con el desafío de jugar dos competiciones, ya que la interrupción de la liga por el coronavirus les dejó octavos de su grupo, un puesto que les permitiría acceder a la Copa del Rey si se mantiene el criterio actual, que da paso a los siete mejores excluyendo filiales, lo que deja a un lado al Atlético de Madrid B y el Real Madrid Castilla, que les preceden.

"El nuevo formato de la Copa es interesante, con suerte podrías pasar una o dos eliminatorias y mira lo que pasó el año pasado con el Unionistas de Salamanca o el Ibiza", apunta el presidente del club. Siguiendo esa hipótesis, podrían acabar midiéndose al Real Madrid de Courtois o al Betis de Iglesias.

La operación abre también un territorio inexplorado: la presencia de un jugador que compatibilice el fútbol virtual y el real. DUX Gaming cuenta con Carles Santaló 'Kolderiu' como videojugador, quien al mismo tiempo es portero profesional formado en el Espanyol y el Girona, cuyo último equipo fue la UE Llagostera.

"Se lo hemos recomendado al DUX Internacional de Madrid, pero como cualquier jugador tendrá que pasar las pruebas", recuerda Mario Fernández, de DUX Gaming.

No sería el primer caso de trasvase entre uno y otro ámbito, porque durante la pandemia de coronavirus se han visto numerosos casos de jugadores que han tomado la videoconsola. "Durante la cuarentena hemos visto a futbolistas lanzarse a competir en eSports, y por ejemplo el 'Kun' Agüero se ha convertido en una estrella. Se ha acelerado todo", finaliza.

Miguel Ángel Moreno