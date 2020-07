Coronavirus.- Francia supera el umbral de los 30.000 muertos tras sumar 25 fallecidos en el último día

09/05/2020 Trabajadores de un bar con mascarillas en Francia. POLITICA INTERNACIONAL Christophe Archambault/AFP/dpa



Sanidad pide no bajar la guardia durante las vacaciones: "El virus sigue circulando"



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Francia han alertado este viernes de que el país ha alcanzado los 30.004 muertos desde el inicio de la pandemia tras sumar otros 25 fallecidos en el último día.



El Ministerio de Sanidad, que ha indicado en un comunicado que del total de decesos 19.528 se han producido en los hospitales del país, ha especificado que las cifras de muertos en centros de día y residencias de ancianos se actualizarán el próximo 15 de julio.



Actualmente hay 7.062 personas hospitalizadas a causa de la COVID-19, un número que sigue descendiendo a pesar de que se han registrado 136 nuevos ingresos. En las unidades de cuidados intensivos hay ahora 496 pacientes ingresados, 16 menos que el jueves.



En los Territorios de Ultramar hay por el momento 215 pacientes hospitalizados, 40 de ellos en la UCI. Este mismo viernes, el ministro de Sanidad, Olivier Veran, ha pedido a la población mantener las medidas de restricción durante las vacaciones de verano y ha subrayado la importancia de no bajar la guardia a pesar de que parezca que la situación está "bajo control".



Tal y como ha explicado, las medidas de distancia y el uso de mascarillas son ahora "más importantes que nunca", especialmente para "proteger a los ancianos y aquellos más vulnerables". Así, ha señalado que es de vital importancia respetar las distancias, especialmente en espacios cerrados.



"Los franceses necesitan unas vacaciones, tienen que olvidar el confinamiento (...) pero no deben olvidar que el virus sigue circulando", ha sostenido antes de aclarar que el Gobierno no pretende que sean "robots" sino que "estén atentos".