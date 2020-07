Coronavirus.- Filipinas declara 42 fallecidos desde el jueves, record diario por la incorporación de decesos previos

17/03/2020 Un pasajero de un autobús con mascarilla en Filipinas. POLITICA INTERNACIONAL Alejandro Ernesto/dpa



MANILA, 10 (DPA/EP)



El Ministerio de Sanidad filipino ha confirmado otros 42 muertos en todo el país a consecuencia del coronavirus, aunque ha matizado que algunos de los decesos son de días anteriores, incorporados al balance durante las últimas horas.



A pesar de ello, el coronavirus sigue teniendo al país en alerta, con la declaración de 1.233 casos durante las últimas 24 horas, que elevan el total de contagios hasta los 52.914. El número total de fallecidos es de 1.360.



Por ello, las autoridades filipinas han pedido a la población que sigan manteniendo la disciplina, en particular en un momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya no descarta contagios aeróbico en espacios cerrados.



"Pedimos a la gente que sigan manteniendo un estándar mínimo de salud pública, como el uso de mascarillas, lavado de manos y práctica del distanciamiento social", ha declarado el portavoz de Presidencia, Harry Roque.



Desde el pasado 1 de junio, el Gobierno filipino ha ido aliviando las medidas de restricción, en particular en la isla de Luzón, la más poblada del país y que alberga a la capital, Manila, de ahí los temores a una reanudación de los contagios.