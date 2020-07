Coronavirus.-Fauci insiste en que los estados de EEUU más golpeados por el coronavirus deberían "pausar" sus reaperturas

03/06/2020 03 June 2020, US, Los Angeles: A medical worker wears protective equipment takes a sample from a person at a drive-through COVID-19 testing clinic at the Weingart YMCA Wellness and Aquatic Center. Photo: Hans Gutknecht/Orange County Register via ZUMA/dpa POLITICA INTERNACIONAL Hans Gutknecht/Orange County Reg / DPA



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha insistido este jueves en que los estados más golpeados por la pandemia del coronavirus deberían "pausar" sus reaperturas, en el marco de un aumento creciente en los nuevos casos de COVID-19 en el país norteamericano.



"Creo que necesitamos que los estados hagan una pausa en su proceso de apertura, ver lo que no ha funcionado bien y tratar de mitigarlo", ha indicado Fauci en un evento organizado por el diario 'The Hill'.



El epidemiólogo de la Casa Blanca se ha expresado este jueves con más cautela que el día anterior, cuando dijo en una entrevista con 'The Wall Street Journal' que los estados más afectados deberían considerar cerrar de nuevo. "Creo que cualquier estado que tenga un problema serio debería considerar seriamente el cierre", dijo.



Así, este jueves ha expresado su "esperanza" de que no haga falta recurrir a los cierres porque no estarían considerados "muy favorablemente". En su lugar, ha precisado que los estados en los que la pandemia se está acelerando, como California, Arizona, Texas o Florida --responsables del 50 por ciento de las nuevas infecciones-- tendrían que cerrar bares y sus ciudadanos evitar grandes reuniones.



"Tenemos que hacer que hagan cosas muy fundamentales", ha señalado. "Cerrar bares, evitar congregaciones de gran número de personas, hacer que los ciudadanos de esos estados usen mascarillas o mantener una distancia de dos metros", ha agregado.



A su juicio, si se cumplen estas medidas para evitar la propagación de la pandemia, "casi seguro" que Estados Unidos registrará un descenso en los nuevos casos confirmados.



Fauci, que ha lamentado que Estados Unidos ha sufrido el impacto del coronavirus "más duramente que cualquier otro país del mundo", también ha incidido en que en algunos de los estados del sur del país, como Florida, reabrieron con demasiada urgencia y no siguieron las directrices emitidas por la Casa Blanca en este sentido.



Estados Unidos ha confirmado más de tres millones de casos de coronavirus, con una cifra de fallecidos que supera los 133.000. Más de 20 de los territorios estadounidenses se han visto obligados a pausar o revertir sus reaperturas y al menos 33 de ellos, según informa la cadena de televisión CNN, han reportado un incremento de nuevos casos de al menos el 10 por ciento respecto a la semana anterior.



Además, Florida ha registrado este jueves su récord de infecciones nuevas, 8.935, y muertes por la COVID-19, 120. California también ha confirmado su máximo de fallecimientos, 149, mientras Míchigan ha batido récord de nuevos casos, 610 en total.