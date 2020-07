Coronavirus.- Australia limita el retorno de sus ciudadanos desde el extranjero tras el repunte de casos en Melbourne

09/07/2020 People wearing face masks are seen during a lockdown in Melbourne, Thursday, July 9, 2020. The Melbourne metropolitan area was put in locked down on Thursday in an effort to slow the spread of coronavirus. (AAP Image/Luis Ascui) NO ARCHIVING POLITICA INTERNACIONAL AAPIMAGE / DPA



El estado de Victoria registra 288 contagios en un día, una cifra inédita desde el inicio de la pandemia



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha anunciado este viernes que el Gobierno solo autorizará el retorno al país de unos 4.000 australianos a la semana y que, una vez regresen, deberán asumir los costes de guardar 14 días de cuarentena en un hotel para evitar posibles contagios del nuevo coronavirus.



Las autoridades estiman que más de 70.000 australianos y extranjeros con residencia permanente se han aislado en hoteles tras regresar al país en estas últimas semanas. Hasta ahora, el Ejecutivo autorizaba unos 7.000 retornos semanales, pero la cifra se reducirá para evitar una posible explosión de casos de COVID-19.



Morrison ha reconocido que la medida, que entrará en vigor el lunes, puede complicar la vuelta de personas que están actualmente en otros países, pero ha apelado al interés nacional. "Queremos concentrarnos en los recursos que se necesitan para hacer pruebas y rastreos" de posibles casos, ha alegado, según la cadena ABC.



Las autoridades sospechan que precisamente los incumplimientos de las cuarentenas en hoteles están detrás del actual repunte de casos en el estado de Victoria, donde se han registrado este viernes 288 contagios de coronavirus, una cifra sin precedentes desde el inicio de la pandemia.



Preocupa especialmente la situación de Melbourne, epicentro de este rebrote y desde mediados de esta semana bajo medidas de confinamiento. El ministro principal del estado, Daniel Andrews, no descarta que esta orden se pueda extender más allá de las seis semanas planteadas inicialmente.



Andrews ha instado a la población a llevar mascarillas en circunstancias donde no pueda guardarse una mínima distancia. "Es una petición, no es algo obligatorio", ha dicho, si bien ha señalado que puede ser una medida eficaz para prevenir contagios y, por tanto, se han encargado nuevos lotes de mascarillas.



Victoria tiene en la actualidad más de 1.170 casos activos y acumula un total de 3.379 desde que comenzó la pandemia, cerca ya de los casos de Nueva Gales del Sur (3.467). Las autoridades australianas han registrado hasta el momento 9.359 contagiados y 106 fallecidos a nivel nacional.