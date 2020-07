Corea.- La hermana de Kim Jong Un cree que debería ocurrir "algo sorprendente" para hablar con EEUU este año

13/06/2020 Kim Yo Jong, hermana del líder supremo de Corea del Norte POLITICA ASIA COREA DEL NORTE INTERNACIONAL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU



Reitera que la desnuclearización es "imposible en este momento" y pide a EEUU pasos "irreversibles y en paralelo" para descongelar las relaciones



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La hermana del líder de Corea del Norte y estrella en ascenso del organigrama político norcoreano, Kim Yo Jong, ha considerado que "algo sorprendente" tendría que ocurrir para que su hermano, Kim Jong Un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieran este año, y ha vuelto a insistir, como llevan haciendo responsables del Gobierno norcoreano durante las últimas semanas, en lo lejana que queda esa posibilidad.



"No tenemos nada que ganar de una negociación con Estados Unidos, y ni siquiera abrigamos ninguna expectativa al respecto", ha hecho saber la que es subdirectora primera del departamento central del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, el partido único y del Gobierno del país.



Kim se ciñe así por completo a la línea oficial trazada en las últimas semanas por el Gobierno norcoreano: Estados Unidos ha empleado las conversaciones con Corea del Norte como ardid para desviar la atención sobre la crisis política que, a juicio de las autoridades norcoreanas, atraviesa la Administración Trump, que en ningún momento tuvo intención de cumplir promesa alguna de ayuda a Corea del Norte a cambio de la suspensión de sus pruebas nucleares o el lanzamiento de misiles balísticos.



"El único propósito es el de ganar tiempo con nosotros, para intentar evitar un desastre político mientras se aprovecha de la relación de amistad que mantienen sus líderes", ha apuntado. "Así que, suponiendo que celebráramos una cumbre ahora, sería bastante obvio que solo sería un ejercicio de aburrida jactancia procedente del orgullo de alguien que conocemos", ha añadido, en velada referencia al presidente Trump.



Una vez más, y para concluir, Kim ha exigido la retirada completa de las sanciones antes de volver a sentarse a la mesa con Estados Unidos. "El tema de las anteriores cumbres, 'desnuclearización por levantamiento de sanciones', debería cambiar a 'cese de la hostilidad frente a reanudación de las negociaciones'", según el comunicado recogido por KCNAWatch, un portal que recoge las notas de la agencia oficial de noticias de Corea del Norte, KCNA.



A su juicio, la desnuclearización es "imposible en este momento", a menos que Corea del Sur, su país vecino, y los propios norteamericanos emprendan "pasos importantes, simultáneos, irreversibles y en paralelo con nuestras acciones". Mientras tanto, Kim ha asegurado que Corea del Norte "no tiene la más mínima intención de representar una amenaza para EEUU. "Que no nos provoquen, y todo irá bien", ha subrayado.



OPTIMISMO EN EEUU



Por otro lado, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha expresado en las últimas horas su deseo de que el presidente Trump y el líder norcoreano puedan reunirse de nuevo, o bien se reanuden los encuentros a bajo nivel.



"Tenemos muchas esperanzas de que podamos continuar con estas conversaciones, bien a nivel de cumbre o por debajo de este nivel, siempre y cuando veamos que podemos realizar una actividad útil a este respecto", ha indicado.



En rueda de prensa este pasado jueves, Pompeo ha señalado que los canales de comunicación están abiertos, pero ha manifestado su intención de "reducir la proliferación nuclear" en la península de Corea. "Estamos intentando convencer a los norcoreanos de que emprendan un cambio fundamental por el que reconozan el riesgo que representan sus sistemas nucleares, y no la manta de confort que han creído a lo largo de su historia", ha añadido.



"Sin embargo, en cuanto a quién y cuándo se reunirían, esa es una pregunta sobre la que no quiero hablar hoy", ha concluido.