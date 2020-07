C.Marfil.- El partido de Ouattara no descarta su candidatura a un tercer mandato tras la muerte de Gon Coulibaly

16/01/2013 El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara POLITICA INTERNACIONAL picture alliance / dpa



El partido gubernamental de Costa de Marfil no ha descartado la posibilidad de que el presidente del país, Alassane Ouattara, se presente a un tercer mandato tras el fallecimiento el miércoles del primer ministro y candidato a la Presidencia, Amadou Gon Coulibaly.



La Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP) había elegido a Gon Coulibaly como candidato de cara a los comicios de octubre, en los que Ouattara no podría presentarse a un nuevo mandato, si bien el director ejecutivo de la formación, Adama Bictogo, ha resaltado que ahora "la situación es diferente".



En declaraciones a la prensa, Bictogo ha resaltado que "Gon Coulibaly sigue siendo el candidato espiritual" y ha abogado por lograr una victoria electoral "para conmemorar su obra", al tiempo que ha adelantado que la decisión sobre la nueva candidatura tendrá lugar "en los próximos días".



"En estos momentos no hay una opción definitiva", ha dicho, antes de apuntar a la existencia de una causa "de fuerza mayor" y a la necesidad de "revisitar" la decisión de Ouattara de no presentarse a un nuevo mandato.



Ouattara aseguró en marzo durante una comparecencia ante el Parlamento que no se presentará a la reelección, antes de expresar su deseo de "traspasar el poder a una nueva generación", tras meses de especulaciones sobre la posibilidad de que finalmente volviera a concurrir a las urnas.



"El partido hará un análisis", ha dicho Bictogo, quien ha señalado que será entonces cuando se verá si se opta por recomendar la candidatura del presidente o la de otra persona. "Hay un contexto nuevo", ha resaltado.



Por otra parte, ha apelado a un "sentido de responsabilidad" de la RDHP ante la población y ha manifestado que "el sentido del deber impone que tengamos muy rápidamente un candidato a la altura de sus expectativas".



Gon Coulibaly murió el miércoles tras participar en una reunión del Consejo de Ministros, menos de una semana después de regresar al país tras dos meses en Francia para realizarse unas pruebas médicas en relación con una operación de corazón a la que se sometió en 2012, lo que generó especulaciones en torno a su estado de salud.



El fallecimiento de Gon Coulibaly tiene lugar en un momento delicado, a falta de pocos meses para las elecciones. Los partidos de los ex presidentes Laurent Gbagbo y Henri Konan Bédié, principales rivales de Ouattara, anunciaron en mayo que aunaban esfuerzos de cara a la cita con las urnas.



El propio Gbagbo podría ser candidato después de su absolución en el Tribunal Penal Internacional (TPI) de los cargos que se le imputaban en relación con la escalada de violencia tras las elecciones de 2010, si bien está a la espera de la apelación presentada por la Fiscalía.



Muchos marfileños temen que otra polémica electoral pueda conducir a una nueva oleada de violencia como la registrada tras los comicios de 2010, cuando Gbagbo se negó a reconocer la victoria de Ouattara, que remachó una década turbulenta en la que Costa de Marfil tiró por tierra años de avance próspero y estable.