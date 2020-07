Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Casos diarios de coronavirus en EE.UU. superan los 60.000 por primera vez; la AIE advierte acerca de la demanda de petróleo, y resurge el enfrentamiento arancelario con Francia.

Aumento de fallecimientos

El aumento de casos de covid-19 en los estados del Cinturón solar no muestra señales de una desaceleración, y las muertes alcanzan un máximo diario en Texas y Florida. En Mississippi, los líderes de ambas cámaras legislativas se encontraban entre los 26 legisladores que dieron positivo en las pruebas de la enfermedad. El presidente Donald Trump visitará Florida para recaudar fondos hoy conforme la crisis actual socava su apoyo. Fuera de EE.UU., Hong Kong anunció que cerrará las escuelas de nuevo para ayudar a contener un nuevo brote de casos, mientras que China dijo que había encontrado el virus en muestras de camarones importados, lo que plantea dudas sobre si el patógeno se puede transmitir a través de los alimentos.

Advertencia

La Agencia Internacional de Energía dijo que la demanda de crudo debería repuntar bruscamente en los próximos tres meses a medida que se reanuda la actividad económica, mientras que las reservas infladas disminuirán a medida que la OPEP y sus aliados perseveran con los recortes de producción. Sin embargo, el pronóstico advierte que el repunte del virus podría descarrilar las perspectivas. Parece que los operadores de petróleo están prestando más atención a la advertencia que a la perspectiva optimista, y un barril de West Texas Intermediate para entrega en agosto que cayó a US$38,54 a raíz del informe.

Aranceles

El largo enfrentamiento entre EE.UU. y Francia sobre los impuestos a los gigantes tecnológicos da otro paso adelante hoy y Washington está preparado para anunciar detalles de aranceles a bienes entre US$500 millones a US$700 millones. Sin embargo, no se espera que los aranceles entren en vigor hasta que las autoridades francesas comiencen a recaudar impuestos de compañías como Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Google y Facebook Inc. Las compañías tecnológicas no son las únicas atrapadas por la geopolítica. Los bancos globales que operan en Hong Kong se enfrentan a grandes dolores de cabeza regulatorios mientras intentan cumplir la nueva ley de seguridad de China a la vez que se mantienen en el bando correcto de las posibles sanciones de EE.UU.

Mercados mixtos

Hay un ánimo mixto en la renta variable mundial esta mañana, con las acciones chinas a la baja, mientras que los temores de virus siguen frenando los futuros de EE.UU. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó 1%, mientras que el Topix de Japón retrocedía un 1,4%. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,3% a las 5:50 am, hora de Nueva York, y las acciones tecnológicas se recuperaron. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída al inicio de la jornada, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,579% y el oro subía.

También hoy...

Se espera que el índice de precios al productor de EE.UU. para junio, que sale a las 8:30 am, muestre una pequeña recuperación de la lectura básica. El informe laboral canadiense de junio también sale las 8:30 a.m. El informe WASDE, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se publica a las 12:00 p.m. y el recuento de plataformas Baker Hughes a la 1:00 p.m. Se ha emitido la primera advertencia de tormenta tropical para Nueva York desde el huracán Sandy, y se espera que Fey azote la ciudad mañana.

