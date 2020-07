Casa Real.- Iglesias defiende que el Gobierno escuche el debate "sobre la utilidad de la monarquía" que "crece" en la sociedad

07/07/2020 El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa, en Madrid (España), a 7 de julio de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes la necesidad de que el Gobierno atienda el debate "sobre la utilidad de la monarquía" que "crece" en la sociedad española, a medida que se publican nuevas informaciones sobre "los escándalos que afectan a la monarquía española" y, en concreto, al Rey Juan Carlos I, al que se investiga por haber cobrado supuestamente comisiones por interceder en el contrato del AVE a La Meca.



En un texto que ha publicado en las redes sociales, recogido por Europa Press, el vicepresidente destaca que el hecho de que el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, se haya posicionado al respecto, "supone una novedad muy importante" respecto "a la postura que tradicionalmente han adoptado los líderes del PSOE y los presidentes del Gobierno de España sobre la Corona".



DESTACA LA "VALENTÍA" DE SÁNCHEZ AL POSICIONARSE



"Creo que hay que poner en valor por su valentía y su sentido de Estado. La responsabilidad de Estado no solo debe mirar al pasado sino también al futuro y el Presidente demuestra con su reflexión su compromiso con un futuro mejor para España", ha alabado.



Así, ha afirmado que, "con sus palabras, el presidente está señalando algo evidente", que es que "crece en la sociedad española un debate sobre la utilidad de la monarquía". "Nuestra obligación como Gobierno siempre debe ser escuchar a la sociedad", ha reivindicado.



Así, ha afirmado que aunque es consciente de que "difícilmente" esas demandas se podrán traducir en cambios a corto plazo, por la correlación de fuerzas, eso no implica "que un Gobierno democrático pueda ser ajeno a los debates que preocupan a su pueblo". "Un pueblo que ya no está dispuesto a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción ni la impunidad", ha apostillado.