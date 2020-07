Capturan a exviceministro de Comunicaciones en Guatemala por corrupción

Autoridades trasladan al exviceministro administrativo de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Édgar Aníbal Gómez Escobar, a la Torre de Tribunales, en el centro de Ciudad de Guatemala. EFE/ Esteban Biba

Guatemala, 10 jul (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este viernes a 17 personas, incluido un exviceministro de Comunicaciones, por su supuesta implicación en un caso de corrupción en la construcción de una carretera.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó en rueda de prensa que los capturados están involucrados en "varias irregularidades" en la construcción de una carretera de 14 kilómetros en el departamento de Chimaltenango, 50 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala.

De acuerdo a las autoridades, los detenidos son acusados de fraude, peculado por sustracción y lavado de dinero.

El exviceministro administrativo de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Édgar Aníbal Gómez Escobar es uno de los 17 detenidos y tras su captura fue trasladado a la Torre de Tribunales, en el centro de la capital.

Gómez Escobar fue designado en el puesto en abril de 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales Cabrera, y dejó de ser funcionario con la llegada de la nueva Administración de Alejandro Giammattei, en enero pasado.

La carretera fue estrenada en abril de 2019, con una inversión de 450 millones de quetzales (alrededor de 58 millones de dólares) , y desde entonces ha sido cerrada en al menos dos ocasiones por derrumbes en los muros de contención paralelos.

El tramo fue catalogado como una "mega obra" por el presidente Morales, quien la inauguró en compañía del ministro de Comunicaciones, Jose Luis Benito.

El fiscal a cargo del caso, Stuardo Campo, dijo este viernes que solicitaron una orden de captura para Benito, pero el juez a cargo del caso, Mynor Moto, no vio su implicación en la supuesta trama corrupta.

Campo explicó en rueda de prensa que la investigación empezó "de oficio" tras "las noticias difundidas en medios de comunicación" sobre los derrumbes en la infraestructura de la obra.

De acuerdo al fiscal, hubo "artificios en la elaboración y aprobación de las bases de licitación" del proyecto y "fallas notorias" en la construcción, además de "sobrevaloración de costos".

La investigación determinó también que el Ministerio de Comunicaciones presuntamente pagó por derecho de terrenos a personas que no eran propietarias de los espacios, en un supuesto desfalco millonario al Estado por casi dos millones de dólares

La mayoría de los detenidos este viernes están vinculados a dicha estafa relacionada con la compra de terrenos.

Las fuerzas de seguridad realizaron un total de 31 allanamientos para ejecutar 17 de las 29 capturas programadas y además decomisaron documentación relevante para el caso.

Las autoridades también emitieron una orden de captura contra el representante legal de una de las empresas a cargo del proyecto, Constructora Nacional, S. A., aunque no pudo hacerse efectiva.

Guatemala es, según organismos internacionales, uno de los países más corruptos del continente americano, con índices similares a Venezuela, Nicaragua y Haití.