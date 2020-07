Bulgari, Dior y Ferragamo pisan el acelerador con hoteles, museos y tiendas

Buscando consolidar mercados, Ibiza albergará, de nuevo, una boutique itinerante de Dior para la temporada de verano donde exhibe las creaciones de Dioriviera de Maria Grazia Chiuri, así como la colección masculina Fall 2020 de Kim Jones, y piezas de verano dedicadas al arte de vivir de Dior Maison. EFE/Foto cedida.

Madrid, 10 jul (EFE).- La incertidumbre de cómo se reinventará la industria de la moda se complementa con una energía innata a no pisar el freno sino el acelerador y firmas como Fendi, Dior, Ferragamo o Bulgari, mientras dan vueltas a su modelo de negocio, siguen añadiendo nuevas propuestas para ampliarle.

Dior abre 'pop up', Fendi nueva tienda, Bulgari proyecta un hotel y Ferragamo reinventa sus espacios y su museo, como también tiene previsto Louis Vuitton.

La firma de joyería Bulgari ha anunciado que abrirá un hotel en Roma en 2022, situado en pleno corazón del barrio de Campo Marzio en la plaza Augusto Imperatore, a unos pasos de la emblemática escalinata de la Plaza de España y de tu tienda insignia.

El edificio que albergará el hotel fue construido entre 1936 y 1938 y contará con más de 100 habitaciones, la mayoría suites.

Por su parte, Ferragamo asegura que la pandemia ha acercado el mundo real al digital con "innovación y creatividad".

"Nuestras experiencias virtuales, que no podríamos disfrutar de ninguna otra manera, nos llevaron a adoptar las tecnologías digitales como preciosos aliados para el trabajo y más", dicen desde la firma en un comunicado en el que anuncian que desde ahora sus tiendas se podrán visitar de manera virtual.

"Se podrá hablar y preguntar a los asistentes de ventas pero también pueden interactuar para ver detalles de los productos".

De la misma manera, las diez secciones de la exposición Sustainable Thinking en el Museo Salvatore Ferragamo en Florencia estarán abiertas las 24 horas para aquellos que las quieran visitar directamente desde sus dispositivos personales, aunque a mediados de julio se podrán reservar recorridos personales, para una experiencia totalmente interactiva en la que un guía del museo explicará cada detalle.

A finales de 2020 otro proyecto virtual incluirá una serie de seminarios web y charlas de conservadores de museos, diseñadores y artistas.

La Fundación Louis Vuitton también ha anunciado su reapertura pública y su calendario de exposiciones a partir del 23 de septiembre, una manera de garantizar la continuidad de su programación 2020/2021 y presentar la exposición "Cindy Sherman" este otoño y la "Colección Morozov" de febrero a verano 2021. Un programa que subraya su compromiso con la creación contemporánea y con las principales referencias artísticas del siglo XX.

Cindy Sherman, inicialmente programada del 2 de abril al 31 de agosto de 2020, reúne alrededor de 170 obras del artista producidas entre 1975 y 2020, además de más de 300 imágenes de series que incluyen imágenes de películas sin título, proyecciones de pantalla trasera, moda y retratos de la historia.

Buscando consolidar mercados, Ibiza albergará, de nuevo, una boutique itinerante de Dior para la temporada de verano donde exhibe las creaciones de Dioriviera de Maria Grazia Chiuri, así como la colección masculina Fall 2020 de Kim Jones, y piezas de verano dedicadas al arte de vivir de Dior Maison.

La nueva colección cápsula "Dior Around the World" presenta motivos de camuflaje, además de algunos de los bocetos favoritos de la directora creativa del artista romano Pietro Ruffo.

Por otro lado, la firma italiana Fendi para la que también diseñaba Karl Lagerfeld hasta su fallecimiento, abre tienda en Málaga, con un concepto de diseño exclusivo.

Dos plantas que acogen todo el universo Fendi, desde ropa de mujer y ropa de hombre, pasando por artículos de cuero y accesorios.