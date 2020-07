Brasil.- Los españoles son los ciudadanos europeos que "más amenazados" se sienten por el Covid-19

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Los ciudadanos europeos que más amenazados se sienten por el coronavirus, por encima de Italia, Reino Unido y Francia, según un estudio realizado por Ipsos entre el 25 y el 28 de junio de 2020, entre 16.000 adultos de 18 a 74 años en Canadá y Estados Unidos, y de 16 a 74 años de edad en Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, Italia, España, India, Japón, México, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y el Reino Unido.



En concreto, el pico de mayor preocupación entre la población española se produjo entre el 19 de marzo y el 2 de abril, cuando se declaró el primer estado de alarma y el país estaba totalmente confinado. En ese momento, más de un 55 por ciento de los españoles percibían el Covid-19 como una amenaza alta o muy alta para ellos.



Desde entonces se produjo un descenso progresivo hasta el 14 de junio, momento en el que una gran parte de España comenzaba su 'nueva normalidad' tras superar la fase 3, para finalizar con el estado de alarma a partir del 21 de junio, donde todos los españoles podían moverse con total libertad por el territorio español.



A partir de esa fecha, el miedo al contagio experimentó un incremento hasta la actualidad, donde casi un 40 por ciento de españoles declara tener miedo. Además, una de las secuelas emocionales de la pandemia es el sentimiento de ansiedad que nos produce la vuelta a la normalidad.



Y es que, en España, la mitad de los ciudadanos (51%) admiten sentir ansiedad al pensar en retomar sus rutinas, aunque se encuentra por debajo de la media global, siendo el segundo país europeo con el mayor índice, sólo superados por Reino Unido (62%).



De hecho, el nivel de ansiedad de los españoles va en aumento desde el 10 de mayo, desde esa fecha se ha incrementado en cinco puntos. Situación que se repite también en Alemania y Reino Unido, donde los rebrotes no dejan de surgir en las últimas semanas.



DIFERENCIAS DE OPINIONES SOBRE LA APERTURA DE NEGOCIOS



Asimismo, mientras algunos ciudadanos opinan que abrir negocios ahora pone a demasiadas personas en peligro y habría que esperar al menos unas semanas más, hay otros que creen que se necesita hacer que la economía se mueva de nuevo, y que el riesgo para la salud es mínimo si se siguen las reglas de distanciamiento social.



De nuevo, el estudio ha evidenciado cómo la opinión pública española ha experimentado un cambio de parecer respecto a este tema. Si bien desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio había una tendencia al alza, pasando del 49 por ciento al 58 por ciento de población a favor de la reapertura económica, actualmente esa tendencia está empezando a experimentar un ligero descenso. Países de nuestro entorno como Italia, Francia o Alemania también reflejan un cambio de parecer en este sentido.



No obstante, casi seis de cada diez españoles están de acuerdo en que hay que reactivar la economía y permitir abrir a los negocios. A pesar del deseo de los ciudadanos por recuperar la vida que tenían antes del virus, la mayoría de los españoles están de acuerdo en los riesgos que entraña la vuelta a la normalidad.



Entre las actividades del día a día donde los españoles ven más riesgo de contagio, están en primer lugar las celebraciones locales y nacionales, con más de ocho de cada diez españoles que así lo consideran, seguidas de tomarse unas vacaciones (75%), comer en un restaurante (59%), acudir a fiestas de amigos y familiares (58%) e ir a salones de belleza, peluquerías o spas (51%). Por el contrario, la actividad que la población española estima más segura es ir de compras, con solo un 37 por ciento de ciudadanos que opinan lo contrario.



"Los españoles viven divididos entre la realidad y el deseo. Dos historias que se cruzan, por un lado lo que la gente desea; olvidarse del virus, volver a la vida normal, al verano a las vacaciones y la realidad testaruda que nos imponen los rebrotes, los cierres, los límites, que nos impone una nueva forma de vivir que está costando mucho aceptar porque considerábamos transitoria pero vemos que quizá no lo sea tanto", ha dicho el director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Ipsos, Vicente Castellanos.