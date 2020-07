Bou le da el triunfo al Revolution y Arena le gana el duelo a Henry

En la imagen un registro del delantero argentino Gustavo Bou, quien anotó el gol del triunfo del Revolution de Nueva Inglaterra en su victoria 1-0 sobre el Impact de Montreal, en el primer partido del Grupo C del "Torneo Regreso" de la Liga Profesional de Fútbol (MLS), en Orlando (Florida, EE.UU.). EFE/Luis Enrique Granados/Archivo

Orlando (EE.UU.), 9 jul (EFE).- El Revolution de Nueva Inglaterra, con gol del argentino Gustavo Bou, tras una asistencia del español Carles Gil, se llevó la victoria por 0-1 ante el Impact de Montreal, en el primer partido del Grupo C del "Torneo Regreso" de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

El único gol del partido, que se disputó en el ESPN Wide World of Sports Complex, de Orlando, llegó al minuto 56 tras una penetración de Gil por el lado derecho, que le permitió ponerle el balón en los pies de Bou.

El delantero argentino, que hizo hasta ocho disparos a puerta durante todo el partido, esta vez no perdonó, al controlar de manera perfecta el balón con el pie derecho, dejando clavado al defensa francés Rod Fanni, su marcador, para entrar en el área grande y de pierna zurda rematar potente por alto, sin que el arquero galo Clement Diop, del Impact, pudiese evitar el gol.

Eso fue todo lo que necesitó el Revolution, que fue el equipo que buscó con más intensidad el gol al hacer hasta 19 tiros a puerta.

Pero como ya ha demostrado el equipo canadiense, que dirige por primera vez el técnico francés Thierry Henry en su nuevo proyecto, tuvo todo tipo de carencias de cara al arco del Revolution defendido por Matt Turner, quien al final también iba a ser héroe de su equipo al hacer una gran intervención a disparo del marfileño Ballou Tabla cuando se estaba en el tiempo de descuento.

El entrenador Bruce Arena, del Revolution, impuso su clase ante Henry, que fue protagonista al vestir la camiseta "Black Live Matter" y durante los primeros 8 minutos y 46 segundos del partido se los pasó con la rodilla izquierda en el piso y el puño del brazo derecho en alto, en honor al ciudadano negro George Floyd, que murió cuando estaba bajo custodia de la policía de Minneapolis.

Luego de la exhibición de protesta, Henry no pudo nunca enderezar el juego de su equipo ante un rival el Revolution que volvió a mostrar la clase que posee Gil, completamente recuperado de su lesión de la pasada temporada, en el centro del campo y Bou que se reivindicó como un gran goleador.

La aportación de ambos fue todo lo que necesitó el Revolution para debutar con un triunfo en la competición que ha roto el parón de casi cuatro meses generado por la pandemia del coronavirus.

Mientras que Arena se vengó de la derrota (2-1) que su equipo sufrió el pasado 29 de febrero en la primera jornada de la temporada regular, en Montreal, antes que tuviese que ser suspendida el 12 de marzo por la COVID-19.

El Impact volverá a la acción con su segundo partido que va a disputar el próximo 15 de julio frente al Toronto FC, en duelo canadiense.

Mientras que el Revolution disputará su segundo encuentro al día siguiente ante el D.C.United.

La jornada del jueves en la "burbuja" de Orlando también dejó la victoria por 0-1 del Union de Filadelfia frente al New York City, en el Grupo A.

Mientras que el equipo de Nashville SC, que estaba dentro del Grupo A tuvo que abandonar la competición por los casos positivos del coronavirus que se dieron dentro de su plantilla y delegación que llegó a Orlando.

La marcha de la nueva franquicia, que se unió a la del FC Dallas, el primer en abandonar el torneo por la misma razón, obligó a que el Fire de Chicago, que estaba en el Grupo A, pasase a formar parte del Grupo B, donde ocupará la vacante dejado por el equipo tejano.