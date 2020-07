Bon Jovi denuncia la muerte de George Floyd en su nuevo tema "American Reckoning"

El cantante Bon Jovi en el Rock in Rio, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/Marcelo Sayão/Archivo

Madrid, 10 jul (EFE).- Bon Jovi ha ofrecido este viernes un nuevo anticipo de su próximo álbum de estudio, "Bon Jovi 2020", que lleva por título "American Reckoning" y ofrece "una visión crítica de este impactante e histórico año", incluido el asesinato de su compatriota George Floyd.

"Malditos aquellos largos 8 minutos / Acostado boca abajo con los puños en el suelo / Los espectadores pidieron clemencia / cuando un policía empujó a un niño entre la multitud / ¿cuándo se convirtieron un juez y un jurado / en una insignia y una rodilla en estas calles?", reza parte de la letra, traducida del inglés.

En la misma, el grupo de Nueva Jersey también alude al ya tristemente célebre grito de auxilio de "I can't breathe" (No puedo respirar, en español), que el ciudadano afroamericano George Floyd lanzó a los agentes que lo retenían y que tras su muerte derivó en una oleada de protestas por la violencia policial contra la comunidad negra en EE.UU.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y los fondos recaudados con las descargas del mismo hasta diciembre de 2020 irán destinados al proyecto "Bryan Stevenson's Equal Justice".

"Me conmovió escribir 'American Reckoning' como testigo de la historia; creo que el mayor don de un artista es la capacidad de usar su voz para hablar sobre temas que nos emocionan", ha dicho Jon Bon Jovi respecto a este corte en declaraciones recogidas por su discográfica.

"American Reckoning" es el tercer sencillo que sale de "Bon Jovi 2020", que tendrá un corte marcadamente social, como se pudo comprobar en los "singles" previos "Unbroken" y "Limitless". Será el décimo quinto álbum de estudio del grupo y su publicación está prevista para otoño.

Desde su formación en 1983, Bon Jovi se han labrado un lugar entre la realeza de la música internacional merced a sus más de 130 millones de discos vendidos en todo el mundo y su inclusión en el Salón de la Fama del Rock & Roll y en el de los Compositores.