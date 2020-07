Bolsonaro dice que está "muy bien" y vuelve a preconizar uso de hidroxicloroquina =(Video+Fotos)= Brasilia, 10 Jul 2020 (AFP) - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que el martes anunció que tiene coronavirus, realizó este jueves su conexión semanal en directo a través de Facebook, en la que aseguró que está "muy bien" y volvió a hacer campaña a favor de la hidroxicloroquina.El mandatario, de 65 años, apareció solo en su residencia oficial de Brasilia, sin otros ministros y altos cargos ni la intérprete de signos que le suelen acompañar, y mostró buen aspecto.Bolsonaro, un escéptico de la pandemia contrario a las cuarentenas aplicadas en los estados, explicó que desde que se empezó a sentir mal el pasado fin de semana tomó un comprimido diario de hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico cuya eficacia contra el coronavirus no está científicamente probada y divide a la comunidad científica mundial."Lo dejo bien claro (...). Tomé (hidroxicloroquina) y funcionó, y estoy muy bien gracias a Dios. Y aquellos que lo critican, por lo menos que presenten una alternativa", dijo el mandatario, que negó estar haciendo "propaganda de la hidroxicloroquina".En su intervención, lamentó la decisión de Facebook de suprimir cuentas vinculadas al entorno de sus aliados y negó que en sus cuentas o en las de sus tres hijos políticos hubiese "mensajes de odio"."No podemos perder esa libertad de prensa, eso me eligió presidente de la República", proclamó.Bolsonaro mostró páginas de internet y artículos de prensa en los que se pide su muerte y viñetas en las que aparece decapitado, y dijo que no por ello pediría "la eliminación de la página de nadie"."Desafío a esa prensa, en especial a las televisiones que dan espacio para eso, que muestren un texto mío de odio, una imagen mía de odio, en mi Facebook, en el Facebook de mis hijos", declaró.Brasil es el segundo país con más casos y más muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos.El jueves, el número de decesos llegó a 69.184, con un incremento de 1.224 en las últimas 24 horas.jm/js/ll -------------------------------------------------------------