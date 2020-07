Ben Arfa, el discreto paso por España de un gran talento del fútbol francés

Llegado al Valladolid en enero pero largo tiempo parado por culpa de la pandemia, el prestigioso atacante francés Hatem Ben Arfa ha tenido por ahora un debut discreto con los 'Pucelanos', que juegan el sábado contra el Barcelona en LaLiga (17h30 GMT).

De la primera de los diarios al silencio: acostumbrado a ocupar el espacio mediático y a escándalos de todo pelo, el internacional francés Hatem Ben Arfa y su imagen de chico malo se han diluido en este pequeño club del centro de España, adquirido por la leyenda brasileña Ronaldo en septiembre de 2018.

Cinco partidos de catorce posibles, media temporada truncada por la pandemia del nuevo coronavirus y, sobre todo, ni un solo gol ni asistencia desde su llegada: ¿se habrá perdido por el camino el talento y las estadísticas de este trotamundos del fútbol europeo antes de su llegada a España?

Sin club desde el verano (boreal) de 2019, Ben Arfa no había vuelto a jugar desde el final de su contrato con el Rennes, club con el ganó la última Copa de Francia contra el Paris SG, uno de sus antiguos equipos, y firmó un contrato de seis meses con el Valladolid en enero pasado.

El primer gran golpe del presidente del club, la exestrella brasileña Ronaldo, que invirtió en un club ascendido en 2018 con un auténtico proyecto deportivo y convenció al centrocampista ofensivo francés, exjugador de Lyon, Newcastle, Hull City, Niza, Marsella, París y Rennes, de unirse al club castellano.

- Discreto -

Pero este buen fichaje sobre el papel no acaba de plasmarse sobre el campo: "El jugador franco-tunecino del Real Valladolid obtuvo su primera titularidad ante el Sevilla y no desentonó, pero tampoco brilló como se presupone de una estrella", resumió el diario deportivo AS el 26 de junio pasado, tras la primera de las dos titularidades que tuvo el jugador.

"La actuación de Ben Arfa se puede calificar de discreta, con la sensación de que con más minutos podría ir mejorando su rendimiento, pero con la realidad de que quedan seis jornadas y será complicado que se vea al mejor Ben Arfa en Valladolid", añadió el diario.

El otro partido en el que salió de inicio Ben Arfa fue contra el Valencia de Kevin Gameiro y Geoffrey Kondogbia, el martes.

Pero, en 59 minutos, el representante de la talentosa pero también polémica generación de 1987 (de la que también forman parte Samir Nasri, Jérémy Menez o Karim Benzema) no hizo nada para evitar la derrota del Valladolid 2-1 contra un equipo de Champions (eliminada en octavos por el Atalanta italiano).

Durante el confinamiento, el francés no se mostró mucho en las redes sociales, al contrario que Karim Benzema, por ejemplo. Ben Arfa sólo publicó un vídeo de la reanudación de los entrenamientos en Valladolid bajo la mirada de Ronaldo.

Una discreciónsorprendente para un jugador acostumbrado al golpes de efecto mediáticos en Francia, donde había recurrido a los tribunales para reclamar a su antiguo club, el París Saint-Germain, entre 7 y 8 millones de euros por haber sido apartado del equipo a partir de abril de 2017.

A tres jornadas del final del campeonato, ¿servirá la visita del Barça al estadio José Zorrilla vallisoletano para volver a dar alas a 'HBA'?

