Bares colombianos recibirán el sello "COVID Safe" para una eventual reapertura

Vista de la terraza de un bar hoy viernes en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 10 jul (EFE).- La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) presentó este viernes el sello "COVID Safe", que otorgará a los establecimientos que cumplan con las medidas de bioseguridad y de sanidad para poder reabrir en cuanto el Gobierno dé la autorización para hacerlo.

El gremio mostró a las autoridades cómo sería la implementación de un protocolo de bioseguridad para la eventual reapertura en cuatro locales, tres de ellos en Bogotá y uno en Medellín, que recibieron el certificado por hacer "toda la tarea para implementar ese programa con todas las medidas exigidas por la ley".

"El sector de la industria nocturna se está preparando para cuando nos permitan la reactivación poder recibirlos de nuevo con todas las medidas de seguridad", afirmó a Efe la directora ejecutiva nacional de Asobares, Adriana Plata, durante la presentación del protocolo en el BBC Pub de la Calle 85, en la zona rosa de Bogotá.

En ese bar de cerveza, que recibió la certificación pero no podrá abrir aún porque el Gobierno no ha estipulado una fecha para el regreso de los bares y de los restaurantes, a quienes llegan, que deben hacerlo con mascarilla, les toman la temperatura, les desinfectan los zapatos, les hacen lavarse las manos y les piden sus datos.

"La aplicación completa de los protocolos de seguridad (...) implica unas medidas de infraestructura, de distanciamiento de las mesas, división de las mesas con medidas de seguridad o divisiones que nos permitan asegurar esa separación entre los grupos de asistentes", añadió Plata.

CERTIFICACIÓN ESTRICTA

El distintivo "COVID Safe" le permitirá a los usuarios y a las autoridades identificar cuáles son los establecimientos que implementan de forma más rigurosa las protocolos de bioseguridad que se determinen para el sector, con lo que se busca evitar las aglomeraciones y usar tecnología para proteger a la ciudadanía.

Para que un local reciba el sello, es clave que su personal esté capacitado para implementar el protocolo.

Como medidas sugeridas para reabrir, está que ya no haya menús físicos, sino que ahora se encuentre esa información "en avisos, en pantallas" o "en plataformas que desde el celular" permitan a los ciudadanos ver la carta de los sitios para que así "se reduzca el contagio".

"También hay temas de reducción de pagos en efectivo e inclusión de pasarelas de pagos digitales o datáfonos y disponer cerca de cada cliente un punto de desinfección para sus manos", expresó Plata.

INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR

La directiva de Asobares es consciente de que "hasta que el Gobierno nacional y las autoridades de salud no digan que la actividad se va a poder activar, no se puede empezar a pensar sobre la apertura".

"Parte del ejercicio de hoy es mostrarles que este sector se está preparando, se está alistando y sí va a poder hacer una reactivación", dijo.

Hasta antes de que se decretara la cuarentena por la COVID-19, en Colombia existían 50.000 bares aproximadamente que empleaban a unas 250.000 personas.

El 96,6 % de los establecimientos operaban en locales arrendados y el 84,2 % eran empresas que tienen hasta 50 empleados.