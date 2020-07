Bancos globales se ven atrapados entre leyes de China y EE.UU.

(Bloomberg) -- Los bancos mundiales corren el riesgo de quedar atrapados entre las sanciones respaldadas por Pekín y las sanciones que se debaten en Estados Unidos, a medida que la autonomía de Hong Kong se convierte en un punto de fricción volátil entre las dos superpotencias.

El vasto alcance de la nueva ley de seguridad impuesta a la ciudad ha tomado por sorpresa a las empresas, pero tal vez lo más preocupante de ella para los prestamistas globales es el Artículo 29. Prohíbe sanciones, bloqueos o actividades hostiles contra el centro financiero y China en un momento en que EE.UU. se acerca cada vez más a la promulgación de normas que obliguen a los bancos a cumplir con las sanciones contra funcionarios y entidades chinas. Infringir las legislaciones pone a las empresas en riesgo de multas o perder su licencia para hacer negocios.

Existe preocupación sobre el “riesgo de que se convierta en un juego político”, dijo Tamer Soliman, socio con sede en Washington y jefe global de Control de Exportaciones y Sanciones de la firma de abogados Mayer Brown. “Actualmente estamos asesorando a varios clientes que están preocupados por cuán ampliamente podrían interpretarse ciertos aspectos de la Ley de Seguridad Nacional, y cómo eso puede entrar en juego en la implementación local de Ley de Autonomía de Hong Kong”, señaló.

El Artículo 29 es parte de un paquete de leyes aplicadas por Pekín para frenar las críticas a su Gobierno. La ley está cambiando la forma en que se administra la justicia en el centro financiero y ha aumentado la tensión entre Estados Unidos y China. Hong Kong fue devuelto a China en 1997 en un marco de “un país, dos sistemas” para mantener su libertad de expresión, sistema financiero capitalista y poder judicial independiente durante al menos 50 años.

La represión en Hong Kong ha suscitado críticas por parte de Washington, incluida la legislación que prevé sanciones contra las instituciones financieras que trabajan con funcionarios chinos que Estados Unidos determina que interfieren con la autonomía limitada de Hong Kong.

“Esto está diseñado para atacar a los funcionarios del Gobierno de China u otros que están colaborando para socavar la democracia en Hong Kong”, dijo el senador Chris Van Hollen, quien copatrocinó el proyecto de ley, en una entrevista de Bloomberg Television.

El proyecto de ley “también sancionará a cualquier banco que haga negocios con esas personas. La idea es que a aquellos individuos que son cómplices, les queremos cortar su sustento financiero”, dijo.

Bancos como Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. están caminando por la cuerda floja entre las dos potencias mundiales, dadas sus operaciones en Hong Kong y sus ambiciosos planes para China este año. HSBC Holdings Plc está especialmente en la mira después de expresar su apoyo a la ley de seguridad de China, bajo una intensa presión debido a su papel dominante en Hong Kong.

HSBC cayó 1,9% en las operaciones de Hong Kong el viernes, extendiendo la pérdida de este año a 40%.

Los portavoces de los bancos se negaron a comentar sobre el Artículo 29 y las sanciones.

Los banqueros y sus abogados, desde Hong Kong hasta Washington, están estudiando detenidamente la legislación para conciliar cómo pueden esquivar las principales consecuencias, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser mencionadas por comentar deliberaciones internas.

Los bancos están evaluando formas de mitigar los riesgos de una posible infracción de la ley de seguridad de Hong Kong y cómo implementar posibles sanciones estadounidenses sin exponer al personal en la ciudad, lo que incluye tener entidades offshore en lugar de unidades locales que implementen las sanciones, dijeron las personas. Aun así, eso podría traer poco alivio ya que la legislación de Hong Kong también reclama derechos extraterritoriales, lo que probablemente sea un punto principal de contención legal.

Secretos de Estado

Los bancos minoristas y corporativos con una gran presencia en Hong Kong como Citigroup y HSBC podrían estar más expuestos a los riesgos de las leyes, especialmente en transacciones cuantiosas realizadas a través de unidades locales, dijo una de las personas. Otro tema que preocupa a los bancos es la disposición del Artículo 29 sobre secretos de Estado, los que se podrían violar si brindan información a un Gobierno extranjero sobre clientes de alto nivel, dijeron dos de las personas.

Los bancos internacionales están revisando su base de clientes para identificar a las personas que pueden estar expuestas a sanciones en virtud de la ley de EE.UU. y revisando los acuerdos para asegurarse de que tengan cláusulas que les permitan descartar a los clientes sin penalización.

El proyecto de ley de sanciones de Estados Unidos está esperando la firma del presidente, quien no ha indicado si lo firmará o no. El proyecto de ley fue aprobado con amplio apoyo a prueba de veto en el Senado y la Cámara.

Aun así, las consecuencias iniciales pueden estar limitadas a los funcionarios chinos de mayor rango, ya que es poco probable que EE.UU. tome medidas que afecten significativamente el comercio o dañen la economía global, estiman los ejecutivos bancarios, que pidieron no ser identificados, debido a que los comentarios corresponden a análisis interno.

La respuesta de China también se guiará por su deseo de mantener a Hong Kong como un centro financiero global, un estado que se erosionará si las empresas extranjeras se ven en apuros por una aplicación dura de la ley. El Artículo 29 también considera factores nacionales y territoriales, por lo que la implementación de sanciones contra las personas no puede constituir una violación, dijo una de las personas.

Si EE.UU. promulga su ley, el Departamento de Estado tiene 90 días para presentar un informe sobre si alguna persona o empresa merece sanciones. Los informes sobre las instituciones financieras deben presentarse dentro de los 60 días posteriores. El presidente tiene un margen de un año antes de imponer sanciones.

