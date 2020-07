América Latina extiende racha de inflación moderada, con un pero

(Bloomberg) -- Brasil se unió a una serie de países latinoamericanos donde la inflación controlada está permitiendo que formuladores de política dejen las tasas de interés en mínimos históricos o incluso las reduzcan aún más.

Los precios al consumidor de Brasil subieron menos de lo esperado en junio, reveló un comunicado del viernes, mientras que Chile, Colombia, Perú y Ecuador registraron una deflación en el mismo mes. Un caso atípico notable ha sido México, donde la inflación aceleró ritmo superando la meta, erosionando así el margen para recortes de tasas adicionales a pesar de una recesión histórica.

América Latina se está recuperando de los efectos económicos del coronavirus, que incluyen el cierre de tiendas, baja confianza y fuertes aumentos en el desempleo. Esos factores están controlando la inflación y ayudan a compensar las posibles presiones de los precios de las monedas más débiles. Aún así, México se destaca porque sus precios al consumidor son más sensibles a un repunte en los mercados mundiales de combustibles.

“La demanda es débil y las perspectivas de inflación en la región son benignas”, dijo Patricia Krause, economista para América Latina de la aseguradora francesa Coface. “Brasil dejó espacio para reducir su tasa de interés, y México todavía tiene espacio para hacerlo. Los precios al consumidor están muy controlados en Chile, y Perú sufrió una gran caída en la economía”.

En junio, Brasil registró caídas mensuales en el costo de la ropa y los bienes personales, mientras que categorías clave, como el transporte, la comida y las bebidas, aumentaron en un modesto 0,31% y 0,38%, respectivamente. La inflación anual se mantuvo en 2,13%, muy por debajo de la meta de este año de 4%.

Colombia y Chile tuvieron caídas de precios en junio debido a la reducción de los costos de energía y bienes comercializables, según un informe del 10 de julio de Oxford Economics firmado por Joan Domene, economista senior. La deflación de Perú fue impulsada por factores que incluyen la caída del costo de los productos agrícolas, así como el transporte y la comunicación.

Cerca de cero

Los precios moderados están permitiendo a formuladores de política en Chile y Perú un amplio margen para mantener sus costos de endeudamiento en niveles cercanos a cero durante un período prolongado. Adrián Armas, economista jefe del banco central de Perú, dijo el viernes que no descarta flexibilización monetaria adicional.

El banco central de Colombia ha indicado que adoptará un enfoque cauteloso ante los recortes de tasas debido a preocupaciones sobre posibles salidas de capital. El banco central de Brasil ha dicho que está cerca de un piso para los costos de endeudamiento, aunque los analistas encuestados por la autoridad monetaria anticipan un recorte final de un cuarto de punto a un mínimo histórico.

Se espera que México termine su ciclo de flexibilización el próximo mes, incluso si economistas proyectan la peor caída del PIB del país desde la década de 1930. Según la agencia nacional de estadísticas, los recortes adicionales se verán restringidos por una inflación volátil, incluidos los precios de la energía y el combustible, que se recuperaron casi 6% en junio.

La segunda economía más grande de América Latina ha estado ajustando sus precios nacionales de gasolina para que estén más alineados con los cambios en los mercados mundiales de petróleo que países como Brasil, dijo Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Economics. Es probable que los precios del combustible aumenten nuevamente en julio.

Para la mayoría de los países de la región, la falta de demanda agregada y los precios relativamente bajos de los productos básicos deberían ayudar a compensar cualquier impacto transitorio de suministro derivado del virus, según el informe de Oxford Economics.

“Los datos recientes de inflación han reforzado nuestra convicción de que México continuará siendo el banco central más agresivo de la región, mientras que Brasil y Colombia tienen más espacio para reducir las tasas”, escribió Domene, de Oxford Economics, en el informe. Chile permanecerá estancado en el límite inferior cercano a cero durante un buen tiempo”.

Nota Original:Latin America Extends Its Streak of Tame Inflation, With a Catch

