Amazon prohíbe a sus empleados usar TikTok por motivos de seguridad

Tras conocerse la decisión de Amazon, TikTok aseguró en un comunicado que no entiende cuáles son las preocupaciones de seguridad de la empresa y les emplazó a abrir un diálogo "para solucionar cualquier problema que puedan tener y permitirles seguir formando parte de nuestra comunidad". EFE/Friedmann Vogel/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 10 jul (EFE).- La multinacional estadounidense del comercio electrónico Amazon pidió este viernes a todos sus empleados que eliminen de sus teléfonos la red social china TikTok alegando "riesgos para la seguridad", en un momento en que el Gobierno de Donald Trump se plantea prohibir su uso en el país.

En una carta a los trabajadores, la dirección de Amazon explicó que "a causa de riesgos para la seguridad", la aplicación TikTok "deja de estar permitida en teléfonos móviles mediante los cuales se acceda a una cuenta de correo" corporativa y les dio de plazo para eliminarla hasta el final del día de hoy.

En caso de que algún empleado de la firma no elimine la aplicación de su dispositivo, la empresa le retirará el acceso a su cuenta de correo.

La firma que dirige Jeff Bezos sí seguirá permitiendo, "por el momento", que aquellos trabajadores que así lo deseen accedan a TikTok desde sus ordenadores portátiles, aunque esta es una opción mucho menos popular y habitual que el ingreso mediante el teléfono móvil.

TikTok es una red social desarrollada por ByteDance, con sede en Pekín (China), en la que se comparten videos cortos y que ha logrado un gran éxito en los últimos años, especialmente entre el público adolescente, pero que a la vez ha levantado grandes dudas acerca de la seguridad de los datos de los usuarios y de sus vínculos con el Gobierno del Partido Comunista Chino.

Así, el Gobierno de India bloqueó a finales de junio TikTok y otra cincuentena de aplicaciones chinas en medio de la disputa territorial que mantiene con su país vecino, mientras que Australia y EE.UU. han revelado que están estudiando seguir esos mismos pasos.

En el caso de EE.UU., fue el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien explicó en una entrevista en televisión que él y Trump "están tomando en serio" esa posibilidad y advirtió a los estadounidenses de que deben ser cautelosos al usar TikTok, si no quieren que su información privada caiga "en manos del Partido Comunista Chino".

Tras conocerse la decisión de Amazon, TikTok aseguró en un comunicado que no entiende cuáles son las preocupaciones de seguridad de la empresa y les emplazó a abrir un diálogo "para solucionar cualquier problema que puedan tener y permitirles seguir formando parte de nuestra comunidad".